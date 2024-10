Ondata di maltempo sul Piemonte: nelle ultime 24 ore caduti 197 millimetri di pioggia

La perturbazione che ha colpito tutto il territorio della regione Piemonte dallo scorso mercoledì ha causato ingenti precipitazioni, facendo registrare un notevole incremento dei livelli dell’acqua. Secondo quanto riportato da Arpa Piemonte, infatti, complessivamente nelle ultime 24 ore sono caduti fino a 197 millimetri di pioggia: le zone maggiormente colpite sono il novarese, il vercellese e le valli di Lanzo.

In conseguenza alle ingenti piogge che si sono abbattute su tutta la regione, nella mattinata di oggi, 18 ottobre, in numerose zone si sono verificati diversi superamenti delle soglie di riferimento per i livelli idrometrici, causando anche esondazioni, frane e smottamenti.

Nonostante una pausa delle precipitazioni verificatasi nella giornata di oggi, a partire dalle ore pomeridiane e serali sono attesi nuovi rovesci e temporali anche di forte intensità, in transito sulle pianure verso la fascia pedemontana alpina. Lo spostamento verso il Mar Tirreno di un minimo di pressione favorisce infatti l’afflusso sul Piemonte di aria umida da est e sudest; la configurazione attuale, associata alle temporanee schiarite delle ore centrali, comporta quindi l’aumento dell’instabilità sulla nostra regione.

Nella giornata di domani, 19 ottobre, è prevista una nuova pausa delle precipitazioni nelle prime ore del mattino, ma nel pomeriggio tornano piogge diffuse su tutto il Piemonte.

Sulla base dei dati raccolti, Arpa Piemonte ha emesso per le giornate di oggi e domani un’allerta gialla su tutta la regione per rischio idrogeologico e idraulico.