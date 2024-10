La forza mentale nelle sfide moderne: Pietro Trabucchi alla biblioteca Contini

Il mondo moderno ci pone di fronte a sfide sempre più complesse e incerte, che richiedono nuove capacità mentali per mantenere la direzione e affrontare con successo l'instabilità crescente. Sabato 19 ottobre 2024, alle ore 21.00, la Biblioteca Contini di Domodossola ospiterà Pietro Trabucchi, noto psicologo e ricercatore presso il Ce.Ri.S.M. dell'Università di Verona, per una conferenza sulla resilienza, la motivazione e la gestione dello stress.

Trabucchi, con oltre vent’anni di esperienza a contatto con atleti d’élite, esploratori e alpinisti, mostrerà come le competenze psicologiche necessarie per affrontare il futuro possano essere sviluppate e allenate, offrendo spunti pratici e riflessioni profonde, anche per la vita quotidiana di chi non è uno sportivo. Un incontro che promette di ispirare e offrire strumenti concreti per affrontare le difficoltà della vita con determinazione e forza mentale.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione contattando la biblioteca al numero 0324/242232 oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.