Inaugurata a Domodossola la nuova sede di Cia-Agricoltori Italiani FOTO

Inaugurata questa mattina con una grande festa la nuova sede zonale della Cia a Domodossola, che da via Amendola 9 è stata trasferita in via Sempione 11. Cia Novara Vercelli Vco è la struttura interprovinciale di Cia-Agricoltori Italiani che opera nelle tre province del nord Piemonte. Il trasloco degli uffici, che impiegano il responsabile Enzo Vesci e altri cinque dipendenti, era già avvenuto ad aprile, ma il taglio del nastro è stato posticipato per permettere agli uffici di espletare tutte le pratiche per il servizio fiscale del 730. Il costo dell'operazione per l'acquisizione della sede e la riqualificazione degli ambienti si è aggirato intorno ai 250mila euro.

“Abbiamo salutato con un pochino di rammarico la sede di via Amendola, che ci ha ospitato per quasi quarant'anni – ha detto il responsabile della sede domese Enzo Vesci - ma ormai non era più adeguata in base alle nuove esigenze createsi, sia in termini di parcheggi, che in termini di spazi. Gli uffici erano piccoli, l'archivio insufficiente a contenere tutte le pratiche. Nei periodi di maggior affluenza la gente era costretta ad aspettare nell'atrio del condominio. Negli ultimi anni l'attività di Domodossola è cresciuta parecchio per il patronato e per il Caf, sono aumentati i servizi alla persona, è aumentata anche la percentuale di rappresentanza del mondo agricolo, da qui la necessità di reperire una nuova sede. Nel giro di tre mesi la struttura ci è stata consegnata pronta ad essere utilizzata”.

“Il fatto di aver investito in questa sede – ha detto il presidente interprovinciale Cia Andrea Padovani - è la testimonianza del nostro interesse e della volontà di essere presenti sul territorio. Investiamo anche in montagna, perché crediamo sia importante essere presenti con i nostri servizi, speriamo porti frutto e giovamento al territorio”.

La sede, punto di riferimento per 260 soci, è aperta dal lunedì al venerdì, a riqualificare l'ambiente composto da cinque luminosi e ariosi locali più la sala d'aspetto, è stato l'architetto Francesco Sarazzi. Gli uffici hanno anche a disposizione un parcheggio gratuito.

All’evento erano presenti i dirigenti Cia e la giunta con il presidente interprovinciale Andrea Padovani, il direttore Daniele Botti, il presidente regionale Cia Gabriele Carenini e numerosi soci, i funzionari di organizzazione l'assessore agricoltura e attività produttive del comune di Domodossola Gianluca Iervasi, il vicepresidente Camera di Commercio Maurizio Besana, in rappresentanza della regione Piemonte c'erano i funzionari Marilena Panziera e Marco Marcellino. Erano presenti, inoltre, il presidente e direttore Latteria Antigoriana Marco Giannoni e Gianni Morandi. Al termine un ricco buffet con la degustazione dei prodotti delle aziende associate Cia.