Studio Immobiliare VCO Domo cade a Torino

Niente da fare per lo Studio Immobiliare VCO Domo nello scontro diretto per il primo posto in casa del Volley Montanaro. I domesi infatti cedono 3 a 1 (25-14, 25-18, 19-25, 25-21) ai padroni di casa che, grazie a questa vittoria, riagguantano la prima posizione in classifica che mancava loro dallo scorso 28 novembre.

Un match purtroppo che gli ossolani non sono riusciti a disputare nel migliore dei modi e al quale sono arrivati un po’ scarichi e con poche energie, soprattutto mentali. Una partita difficile, di cui si aveva avuto percezione sin dai primi scambi, nei quali i torinesi hanno dimostrato di voler lottare su ogni palla, non lasciando cadere praticamente nulla nella propria metà campo. Domodossola invece è andata immediatamente in difficoltà in ricezione e ha avuto un’efficienza troppo bassa in attacco, soprattutto nei primi due parziali.

Nel terzo parziale coach De Vito mischia un po’ le carte inserendo il figlio Davide e Savoia in regia, per cercare di rivitalizzare un po’ la squadra. I cambi danno il risultato sperato e nel terzo set Domo vince 19 a 25 e sembra avere la forza per riaprire il match.

Purtroppo però una partenza da dimenticare ad inizio quarto set (9 a 3) vanifica tutto. Montanaro infatti, forte del vantaggio, gioca un’ottima pallavolo e Domo è costretto ad inseguire. A nulla serve la mini rimonta del finale: i domesi cedono 25 a 21 e Montanaro può festeggiare meritatamente il primato in classifica.

Come già detto, le pecche maggiori in “casa Domo” sono state la poca precisione in ricezione e la scarsa efficacia in attacco. Appena gli ossolani sono riusciti ad aumentare il livello del cambio palla i padroni di casa sono andati in difficoltà. Purtroppo però è mancata la continuità.

Ora mancano due gare alla fine della regular season. L’obiettivo dei domesi deve essere la seconda posizione in classifica (per la prima piazza infatti tutto è nelle mani di Montanaro), che darebbe loro un’ottima griglia play-off. Determinanti quindi saranno le prossime due gare: la prima, domenica 3 aprile, a San Mauro Torinese contro l’ostico Sant’Anna ancora in corsa per l’ultimo posto play-off, la seconda domenica 10 aprile in casa al Palaraccagni contro Acqui Terme, attualmente secondo in classifica. Uno scontro diretto da brividi quindi che decreterà la classifica finale.