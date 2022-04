Biosty, l’integratore giusto per fare il pieno di biotina

Oggi come oggi, siamo sempre più consapevoli della centralità dell’integrazione naturale ai fini del miglioramento del benessere. Il ricorso ad essa si rende necessario in quanto, purtroppo, a causa dei ritmi frenetici che caratterizzano la nostra quotidianità non sempre è possibile mettere in primo piano un’alimentazione sufficientemente equilibrata.

Questo problema riguarda diversi nutrienti, tra i quali è possibile chiamare in causa la biotina. Non è un caso che tra gli integratori naturali di maggior successo negli ultimi tempi ci sia Biosty, un supplemento che la vede tra gli ingredienti principali.

Se ti stai chiedendo quali siano i suoi benefici, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare diverse informazioni utili.

Biotina: di cosa si tratta?

La biotina è un nutriente importantissimo per il corpo umano. Conosciuta anche come vitamina B8 e vitamina H, può essere annoverata nell’elenco dei micronutrienti. Sono diverse le funzioni dell’organismo che è in grado di supportare. In questo novero è possibile citare il supporto alla formazione dei tessuti nervosi e alla buona salute del midollo osseo.

Scoperta nel lontano 1931, questa vitamina è di natura idrosolubile. Quando la si chiama in causa, si tende spesso a citare la sua influenza su pelle e capelli. Entrando nel vivo del primo aspetto, è doveroso citare la sua capacità di contrastare le irritazioni cutanee, così come quella di concretizzare un riequilibrio della produzione di sebo. I benefici della biotina per la pelle non finiscono certo qui! Da non dimenticare è anche la sua funzione preventiva verso la dermatite secca. Tornando un attimo alle irritazioni cutanee, è doveroso fare presente che la sua efficacia si concretizza soprattutto quando si ha a che fare con i bambini.

Biotina e capelli: un binomio prezioso

Biotina e capelli: un binomio prezioso. Quando si chiama in causa la vitamina a cui stiamo dedicando queste righe, un doveroso cenno va dedicato anche alla sua importanza per chi vuole sfoggiare una capigliatura luminosa e una chioma dall’aspetto sano e forte.

Alle radici della sua importanza per la bellezza dei capelli rientra l’influenza nei processi di sintesi della cheratina (per dovere di precisione è il caso di ricordare che al risultato contribuiscono anche vitamine e minerali). La suddetta proteina, oltre a essere fondamentale per le unghie, rappresenta un punto di riferimento essenziale quando si parla di struttura del capello. Non a caso, come forse già sai, è protagonista di diversi trattamenti ristrutturanti proposti da saloni professionali.

Premettendo il fatto che qualsiasi integratore andrebbe preso solo dopo aver consultato il proprio medico curante - non importa se si ha a che fare con prodotti naturali - ricordiamo che, per capire se si ha la necessità di integrare è necessario basarsi sulla sintomatologia fisica.

Oggi come oggi, non esiste infatti alcun riferimento diagnostico in grado di rilevare la carenza del sopra citato micronutriente. Essenziale è quindi ascoltare il proprio corpo e fare attenzione a segnali come la congiuntivite. Da non dimenticare è anche il decremento improvviso del pH urinario.

Biotina... e non solo

Tornando un attimo all’integratore Biosty è doveroso sottolineare che i benefici della biotina sono supportati da altri ingredienti molto utili soprattutto alla bellezza della pelle e dei capelli. Nell’elenco spicca lo zinco. Per quanto riguarda la sua influenza sulla cute, è bene fare presente che questo nutriente è un componente fondamentale delle strutture proteiche del nostro organismo, le stesse che hanno un ruolo cruciale quando si parla di compattezza della pelle.

Questo minerale è cruciale anche quando si punta alla prevenzione della caduta dei capelli. Attenzione però a non esagerare! Il rischio, così facendo, è quello di incentivare la sintesi di testosterone, un ormone che, a lungo andare, può portare a un peggioramento drastico del problema della caduta.