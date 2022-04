Investimenti sulla viabilità a Villa, ma resta il problema irrisolto dei vigili

Centocinquanta mila euro per la viabilità. L’investimento è stato evidenziato in consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici, Massimo Gervasoni.

‘’Interverremo sulla viabilità, sulle piste ciclabili e sulle barriere – ha spiegato - , inoltre ripareremo la segnaletica e sostituiremo quella vetusta. In programma ci sono anche altre asfaltatura di strade’’.

Un argomento, questo della viabilità, che ha indotto il gruppo di minoranza ViviAmo Villa ad evidenziare il cronico problema dell’assenza della polizia municipale sulle strade cittadine. Dice Francesco Squizzi: ‘’L’assenza dei vigili in strada è una cosa che si nota da tempo. Non basta posare telecamere per dare una sensazione di sicurezza. Recentemente sono stati imbrattati i muri della scuola media: si aspetta ancora qualche notizia sull’individuazione del responsabile. Sarebbe di aiuto che qualche vigile percorresse con maggior frequenza le strade comunali, se non altro per sorvegliare il traffico viario e prevenire violazioni al codice. Nonostante le promesse la carenza resta’’.

Una considerazione che viene fatta anche da molti cittadini perché è difficile incontrare gli agenti della municipale in strada.

Un problema irrisolto con una città che in alcune zone presenta violazioni del codice che mettono a rischio anche l’incolumità di chi viaggia in auto e dei pedoni.