Quando si prende possesso di una abitazione dove hanno vissuto in precedenza delle altre persone è normale avere la necessità di rifare un bagno: a questo scopo non ci si può che rivolgersi a ditte specializzate che siano in grado di riuscire a portare a termine una ristrutturazione completa di questa stanza. I costi da sostenere sono incredibilmente variabili, anche perché dipende dal grado di profondità della ristrutturazione, nel senso che ci sono delle cose che potrebbero anche essere messe in secondo piano, non venire fatte o posticipate ad un secondo intervento. Quando si tratta di andare a rifare il bagno è sempre consigliabile concludere questa operazione in una volta sola, perché comunque si tende a risparmiare ma è anche vero che per fare un lavoro fatto bene e completo il budget potrebbe essere un po’ più alto del previsto e dunque il progetto di rifacimento del bagno può dividersi in due momenti. In altre circostanze, se il bagno comunque ci sembra, dopo tanti anni, che stia invecchiando male, può essere che si possono conservare alcuni elementi come ad esempio le pareti e i pavimenti e semplicemente andare a sostituire i sanitari, magari andando a eliminare la vecchia vasca e mettere al suo posto una doccia che può risultare più funzionale soprattutto in un appartamento dove vivono più persone e c’è un bagno unico.

Questa sostituzione non è particolarmente complessa da eseguire e per andare a mimetizzare le parti del muro dove non ci sarà più la vasca si possono utilizzare dei pannelli specifici senza la necessità di rifare tutte le piastrelle.

Per rifare il bagno ci sono tante soluzioni creative. Vediamone qualcuna

Tutte le persone che rifanno il bagno vanno sempre a cominciare dall’impianto. Infatti, rifare l’impianto significa mettere tutto a norma e sostituire delle tubature che probabilmente sono arrugginite o non garantiscono più un servizio impeccabile.

Di solito il bagno è la stanza più piccola della casa, ma è anche quello più frequentato con ciò che comporta, ovvero un peggioramento delle sue condizioni in tempi piuttosto rapidi se paragonati alle altre stanze.

Ciò che si potrebbe cercare di ottenere nell’ambito di un rifacimento di questo spazio casalingo e di andare a recuperare per l’appunto degli spazi e sicuramente la prima soluzione è quella di eliminare la vasca laddove presente, perché occupa dello spazio in orizzontale e la doccia in verticale. Anche i sanitari possono essere scelti, molto spesso, più piccoli con dei rubinetti che garantiscono anche di andare a risparmiare sull’erogazione dell’acqua e dunque sulla bolletta.

Non sempre possono essere installati dei sanitari sospesi, dipende molto dal tipo di impianto e da come è dislocato, anche se potrebbero essere molto più comodi proprio perché sono più facili da pulire, facilitano la pulizia anche dei pavimenti che devono essere puliti spesso in modo che fughe non vengano lasciate annerire.

Per rifare il bagno bisogna avere un progetto che viene fatto da un progettista della ditta scelta e che ascoltando le esigenze dei clienti darà un ordine di priorità ai lavori.