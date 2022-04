Mandica: ''Villadossola può ancora permettersi tre scuole?''

Salirà di 130 mila euro il costo delle bollette dell’energia per il Comune di Villadossola. L’aumento di gas e luce ha fatto lievitare i costi anche per Villadossola che già spendeva per le sue strutture 590 mila euro. Un costo rilevante che sta facendo ragionare l’amministrazione sui tagli da fare.

Dall’opposizione Sebastiano Mandica (Indipendente Civica) ha buttato sul tavolo della discussione un problema che da anni ‘pesa’ sul bilancio. Può una cittadina come Villadossola sostenere ancora tre plessi scolastici? Villa ha tre scuole: medie e primarie in via Boldrini, altre due primaria al Villaggio operario e nella zona sud.

‘’Una situazione che non pare più sostenibile. Il discorso sul ridimensionamento è da avviare’’ ha detto Mandica discutendo del bilancio.

Un assist raccolto dal vicesindaco, Maurizio Romeggio: ‘’La situazione è delicata. Già c’eravamo trovati a ragionare sulla situazione asili quando i nati erano una quarantina. Scesi a 20 è stato inevitabile trovare una soluzione’’. Riferendolsi alla chiusura dell’asilo di via Municipio.

‘’La discussione va rifatta anche per le scuole – ha aggiunto Romeggio – e nona caso abbiamo deciso di lavorare per una unica scuola più efficiente. Un discorso che andrò fatto’’.

L’assessore ai lavori pubblici, Massimo Gervasoni, ha parlato di un finanziamento regionale di 5 milioni inserito nella richieste per il Pnrr. ‘’Soldi che servirebbero per ristrutturate la scuola Bagnolini’’ ha detto l’assessore.