Le Connected TV e le nuove esperienze di advertising secondo Gianpio Gravina

I contenuti televisivi ormai hanno preso una direzione differente rispetto al passato, visto che si assiste sempre di più alla crescita dello streaming. Tutto questo apre delle nuove prospettive anche per quanto riguarda il mondo della pubblicità, come fa notare Gianpio Gravina, CEO della web agency Publicom. Soprattutto la trasformazione più importante nell’ambito dei contenuti televisivi è rapportabile al fatto che oggi disponiamo della possibilità di connettere la TV ad internet. Non si può non tenere conto di questa opportunità, per progettare campagne di advertising mirate e di qualità. Si tratta comunque di campagne pubblicitarie differenti rispetto a quelle che venivano pensate in passato. Ma quali sono le caratteristiche di queste campagne pubblicitarie e quali sono le nuove prospettive aperte dalle Connected TV? Ce lo spiega il CEO di Publicom.

Le nuove prospettive delle Connected TV e della pubblicità

Gianpio Gravina fa notare che con la pubblicità erogata tramite le Connected TV si ha una forza in più, perché attraverso campagne pubblicitarie mirate si possono raggiungere gli utenti che prima non venivano raggiunti attraverso le trasmissioni diffuse tramite la TV lineare.

Ma come mai le campagne pubblicitarie erogate tramite le Connected TV si rivelano più efficaci? Gravina spiega che è importante includere nelle proprie campagne pubblicitarie questi obiettivi, perché il tutto si basa su un maggiore coinvolgimento, che è una caratteristica peculiare dello streaming video.

Si possono individuare vari canali attraverso cui passano i contenuti in streaming. Infatti per esempio, oltre alle Smart TV, alle chiavette e alle console per il gaming, bisogna includere anche i siti premium e i servizi che propongono i contenuti attraverso apposite applicazioni.

È proprio anche l’ampia varietà di soluzioni a disposizione che garantisce ottimi risultati a livello pubblicitario, sia nel raggiungimento di obiettivi in termini di quantità che di qualità.

Soprattutto si parla in questi ultimi tempi di programmatic advertising, con delle campagne di advertising rivolte ad un pubblico ben preciso, di cui si possono analizzare le caratteristiche. Tutto ciò assicura che le strategie di targeting siano sempre molto precise ed è proprio per questo che queste campagne pubblicitarie nuove basate sulle Connected TV consentono di raggiungere i migliori risultati.

Lo sa benissimo Gianpio Gravina, che nella sua lunga esperienza nel settore dell’advertising offre servizi puntuali da questo punto di vista.

La competenza e la biografia di Gianpio Gravina

Gianpio Gravina si è laureato nel 2010 al Politecnico di Milano in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Ben presto ha iniziato il suo percorso lavorativo in Capgemini per Vodafone Global. Nel 2012 ha fondato a Milano Publicom, una web agency che a poco a poco si è specializzata nel settore pubblicitario.

Nel frattempo Gravina ha avuto modo di perfezionare la sua preparazione seguendo dei corsi a Londra e conseguendo certificazioni Google. Nel 2017 ha consolidato le partnership con alcune società ad alto valore tecnologico, come ITSimplycom e la cagliaritana Relive Communication.

Attualmente Gravina si occupa di coordinare un team di 20 collaboratori in diversi Paesi del mondo. Il lavoro dispensato dall’agenzia di Publicom è di alta qualità, in linea con gli standard più alti del mercato attuale.

Il principio fondamentale è quello dell’ascolto puntuale dell’utente e del suo business aziendale, mettendo a frutto competenze di marketing e media planning e utilizzando tecnologie d’avanguardia in diversi settori.

Infatti Publicom si occupa di pubblicità, siti web, e-commerce, siti corporate, web marketing. Il team di lavoro mette a frutto le proprie conoscenze anche per quanto riguarda gli ambiti della grafica creativa e la search engine optimization. E poi ancora social media marketing, display ADV e performance ADV, oltre che direct e-mail marketing e monitoring & reporting, tutte attività che vengono offerte tramite un unico expertise.