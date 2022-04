Scommesse: Tutto Quello che i Membri dei Online Casino devono Sapere

Una scommessa è un numero prestabilito di puntate che i giocatori devono piazzare per ritirare le loro vincite. L'importo è stabilito da un casinò online, e i siti di gioco d'azzardo più affidabili, come https://5gringos.com/it/, ne dispongono. Questa cifra è prescritta nelle condizioni di un certo bonus.

Per ritirare le tue vincite, dovrai soddisfare certe condizioni. Se non segui questi requisiti, non puoi ritirare il denaro. Una scommessa è anche necessaria per combattere i cacciatori di bonus. Qualche anno fa, era possibile ritirare i premi senza restrizioni. Oggi, questa pratica è proibita.

I siti di online casino stabiliscono non solo la scommessa, ma anche altre condizioni per il ritiro dei soldi dei bonus:

Una certa quantità di scommesse;

Una specifica slot;

Limiti di tempo.

Ulteriori restrizioni complicano la procedura di scommessa. I giocatori d'azzardo sono spinti nella cornice, che minaccia la perdita delle vincite.

Bonus Offerti con una Scommessa?

È il momento di esaminare i bonus che devono essere scommessi. Ecco i bonus popolari con una scommessa:

Un'offerta sul primo deposito. Il bonus viene accreditato per il deposito di fondi nel saldo. Ulteriori premi in percentuale dipendono dalle caratteristiche di un casinò online.

Soldi per i depositi successivi. Alcuni online casino offrono regali sulle ricariche successive, ma la percentuale diminuisce.

Promozioni legate a determinati eventi. La dimensione dei regali dipende dal livello VIP dei giocatori.

Promozioni periodiche. La durata di queste promozioni va da una settimana a un mese.

L'elenco può essere completato con lo sviluppo di vari strumenti di marketing, ed è presentato nella sezione con i bonus.

Come Funzionano le Scommesse del Online Casino

Spiegare come funziona una scommessa di online casino è facile. Per esempio, secondo i termini del casinò online, un nuovo arrivato deve depositare 100$, poi questa persona riceverà un bonus del 100% con la scommessa X30. Questo significa che prima di ritirare il denaro, l'utente deve scommettere la ricompensa piazzando 30 scommesse su particolari giochi di casinò. Un bonus può essere completamente perso o, al contrario, moltiplicato.

Dopo aver effettuato un deposito di 100$, l'utente riceve un bonus attraente del 100% con la scommessa X30. In questo caso, l'aspettativa matematica è calcolata come segue: 100:30 = 3.33%. Per non rimanere in nero, si raccomanda di dare la preferenza al gioco con un ritorno RTP di almeno 100-3,33 = 96,67%.

Vantaggi della Scommessa per i Giocatori

È il momento di considerare i vantaggi che i giocatori potranno sperimentare. I vantaggi indiscutibili includono:

L'opportunità di studiare le condizioni di gioco in un particolare casinò online. I giocatori saranno in grado di determinare rapidamente quanto sia redditizio l'intrattenimento proposto.

La possibilità di costruire un bankroll da zero. Trovando una promozione con condizioni ottimali, i giocatori saranno in grado di costruire un capitale iniziale se useranno saggiamente il loro bankroll.

I giocatori potranno godersi il gioco con un investimento minimo. Non tutti i giocatori sono pronti a depositare una grande somma sul conto di un online casino e iniziare a giocare. L'aggiunta alla somma del deposito può essere riconquistata nel corso di un lungo gioco. In base a diversi fattori, diventerà chiaro se è redditizio usare l'intrattenimento del gioco d'azzardo per guadagnare denaro.

I giocatori esperti saranno in grado di rischiare grandi somme, aumentando le vincite finali.

Questi sono i principali vantaggi delle scommesse. Un tale requisito dà anche vantaggi ai online casino perché, grazie ad esso, si liberano dei cacciatori di bonus. Di conseguenza, tutti i giocatori d'azzardo sanno esattamente che tutti coloro che creano anche un nuovo conto su tali siti vogliono anche godersi il tempo mentre piazzano le scommesse.