Ornavasso, approvata una variante semplificata al piano regolatore

Approvato martedì sera dal consiglio comunale di Ornavasso una variante semplificata al piano regolatore.

“Il provvedimento si pone sostanzialmente tre obiettivi -spiega il sindaco Filippo Cigala Fulgosi-: salvaguardare alcune peculiarità architettoniche tipiche di una sessantina di fabbricati che si trovano al di fuori del centro storico del capoluogo e della frazione (per i quali al momento della ristrutturazione occorrerà semplicemente prestare attenzione ad alcune prescrizioni), dall'altro riequilibrare le aree edificabili togliendo l'edificabilità ad alcune (per richiesta dei proprietari o perché inedificate da oltre 30 anni) e spostandola su altre per le quali da parecchio tempo pendevano richieste e dall'altro ancora correggendo refusi urbanistici cartofrafici. Proprio per tale ragione è una variante definita come semplificata che, dopo le eventuali osservazioni dei cittadini e le controdeduzioni del Comune, passerà al vaglio della Provincia (e non della Regione essendo semplificata)”.

“Segnalo -così il primo cittadino- che il piano regolatore di Ornavasso reca la data del 2009 e soprattutto che questa variante non comporta alcun maggior consumo di suolo, anzi, che tra edificabilità tolta e edificabilità concessa il saldo finale è negativo seppure di uno zero virgola. Segnalo poi che sono state inserite alcune aree a parcheggio (mancanti e ormai indispensabili) ed altre destinate ad esigenze della comunità. Un lavoro di parecchi mesi a mio sommesso avviso necessario ed effettuato con equilibrio ed attenzione nell'interesse del nostro territorio, lavoro per il quale ringrazio l'Assessore competente Anna Cucchi”.

“Infine anticipo che quanto richiesto dai residenti che non è stato possibile o che non sarà possibile inserire in questa variante (che in quanto semplificata ha ristretti margine di azione) sarà comunque oggetto di valutazione nella variante strutturale il cui incarico è già stato dato e che inizierà il proprio iter al termine di questa” conclude Fulgosi.