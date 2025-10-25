Premosello Chiovenda, oltre 900 mila euro per il sociale

‘’Piovono’’ soldi sul Comune di Premosello Chiovenda. In tutto 468.018,79 euro per il 2025 e altrettanti per 2026, derivante da una legge statale. Un fondo straordinario per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali riservato ai Comuni con una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, che non abbiamo avuto una riduzione della popolazione nel 2023 superiore al 5% rispetto alla popolazione del 2011 e che siano classificati come Comune totalmente montano e che infine siano in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

In totale nelle casse comunali arriveranno oltre 936 mila euro da utilizzare per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali.

Diversi i capitolo in cui si potranno utilizzare. Dalla famiglie percettrici dell’assegno unico universale al un bonus nascite con la maggiorazione dell’assegno nella misura del 50% con il massimo di 1.000 euro per figlio; dalla maggiorazione dell’indennità di accompagnamento al bonus asilo nido per famiglie con figli iscritti ad asili nido con Isee non superiore a 40.000 euro e al bonus scuola materna per famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro. Ma anche un bonus bollette per famiglie con Isee non superiore a 25.000 euro.