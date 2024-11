Coppa Piemonte, qualificate Cannobiese e Vogogna

Tra mercoledì sera e giovedì sera si è disputato l’ultimo turno dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima Categoria. Erano in programma due partite ormai ininfluenti per il passaggio del turno, già conquistato in precedenza da Cannobiese e Vogogna.

Per il girone 2, mercoledì sera al “Boroli” il Gravellona San Pietro ha battuto per 1-0 la Cannobiese con rete di Sista nella ripresa, riposava il Fondotoce.

Per il girone 1, giovedì sera al “Curotti” di Domodossola si è giocato il derby ossolano tra Virtus Villa e Vogogna, terminato in parità con il punteggio di 2-2. Le reti sono state siglate da Riganti (su rigore) e Pasin per i biancoazzurri e da Forni e Piccini per i verdi. Riposava la Varzese.

La Coppa Piemonte riprenderà nella seconda fase con la formazione di 8 triangolari, che vedranno le partecipanti sfidarsi in un girone all’italiana con gare di sola andata. A breve la composizione dei gironi, prima partita in programma per giovedì 21 novembre.