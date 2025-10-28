 / Amministrazione

Cittadinanza italiana, la pratica finisce in tribunale

Antrona Schieranco, dopo il ''no'' espresso dal Comune la famiglia ha fatto ricorso

Si va in Tribunale per riconoscere una cittadinanza.

Contenzioso aperto ad Antrona Schieranco, tra il Comune e una famiglia sudamericana che ha chiesto la cittadinanza italiana  attraverso lo Iure sanguinis, cioè il principio giuridico latino secondo cui la cittadinanza si acquisisce per discendenza, ovvero per sangue, da un genitore o un antenato che ne è in possesso.

Nella pratica di richiesta qualcosa sui documenti non ha convinto il Comune che ha ritenuto legittimo non concedere la cittadinanza. Negazione che ha indotto la famiglia argentina a far ricorso al Tribunale di Verbania contro il ‘’no’’ espresso dal Comune e dal Ministero dell’Interno. Ora la giunta di Antrona ha deciso, ''al fine di salvaguardare l'ente''  di costituirsi in giudizio nel procedimento avviato dal ricorso della famiglia. 

