Villadossola, un vigile in partenza e uno in arrivo

Il Comune di Villadossola ha attivato una procedura di mobilità esterna per un posto da agente di polizia locale. Infatti uno dei tre agenti che operano in città si trasferirà, sempre attraverso la mobilità, in un altro comune ossolano (Masera). Pertanto Villadossola rimarrebbe con due sole persone in organico il comandante e un agente, appena rientrato dopo alcuni mesi di assenza.

Da qui la necessità di attiverà la mobilità in entrata, che permette almeno di tornare a tre operatori, numero che resta comunque altamente insufficiente come si vede anche dalla scarsa presenza in strada.