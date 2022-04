Telecamere per la sicurezza di Bannio Anzino

La giunta Bonfadini ha deciso di garantire più sicurezza al territorio comunale. Così Bannio Anzino installare alcune telecamere, anche per combattere il fenomeno di abbandono di rifiuti ingombranti e rifiuti speciali in aree non autorizzate. L’acquisto delle telecamere e della relativa apparecchiatura è stata finanziata interamente con avanzo di amministrazione: l’importo complessivo è di 16 mila euro.

Le telecamere saranno posate in frazione Pontegrande, in Via Monte Rosa in prossimità dell’incrocio con Via San Pietro , all’isola ecologica nei pressi dell’ex sede della Comunità Montana, ma anche in frazione Anzino e nel capoluogo di Bannio vicino alla sede municipale a copertura della piazza antistante e una su deposito rifiuti in Via Negri Parnisetti. L’impianto di sorveglianza sarà allestito da una ditta di Ivrea.