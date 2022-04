“Dalla Regione accordi disattesi e promesse non mantenute: mancano 596 infermieri”

"Cirio e Icardi continuano a presentare come nuove assunzioni le stabilizzazioni di 1.137 lavoratori precari della sanità, mentre siamo semplicemente di fronte ad una copertura del turnover, peraltro ritardata, perché fatta con risorse che non si sono volute impiegare a tale scopo negli ultimi due anni. Nel frattempo gli accordi presi vengono disattesi e cestinati e le promesse fatte non sono mantenute. Mi riferisco, in particolare, all’intesa stipulata il 16 novembre tra Regione Piemonte e le organizzazioni sindacali, che prevedeva l’impegno di prorogare il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2022. Le aziende sanitarie non stanno attuando tale impegno e questo comporta dei problemi anche sul versante delle ferie: infatti, il personale che vedrà scadere a giugno il proprio rapporto di lavoro, ha necessità di sapere come organizzare le ferie residue; al tempo stesso, il restante personale ha la necessità di organizzare in modo razionale le proprie ferie. Mercoledì l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, rispondendo al Question Time con cui chiedevo chiarimenti su questo punto, ha di fatto ammesso che l’intesa sottoscritta dalla Giunta è da considerarsi superata. La Regione, cestinando le intese sottoscritte e mai attuate, conferna di non essere consapevole che, senza affrontare rapidamente il problema, c’è il concreto rischio che non si riesca a garantire l’erogazione di tutti i servizi sanitari come già accaduto in passato".

Lo afferma il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle (Pd).