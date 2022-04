Depressione, le potenzialità della psicoterapia online

Per molti italiani, “depressione” è ancora una parola difficile da pronunciare e gli stereotipi dannosi riguardo a questo disturbo persistono all’interno della società. È ancora comune considerare la depressione come semplice tristezza, o uno stato dal quale si può uscire con un piccolo sforzo di volontà. La diffusione di queste idee genera uno stigma che rende difficile chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Allo stesso tempo, le informazioni errate sulla depressione possono impedire di riconoscerla quando se ne soffre in prima persona.

Tra le iniziative per promuovere una maggiore consapevolezza del problema è da segnalare la nascita in Piemonte dell’Osservatorio Nazionale Suicidi. L’ONS mira a diventare un punto di riferimento a livello nazionale, sia per quanto riguarda la formazione e la ricerca, che per l’offerta di supporto per la prevenzione dei suicidi.

Accanto alle fondamentali iniziative sul territorio, negli ultimi anni la psicoterapia online è emersa come ulteriore strumento che rende più accessibile il trattamento della depressione.

Psicoterapia online per la depressione

Fin dalla nascita della terapia a distanza, inizialmente erogata per telefono, diversi ricercatori si sono interessati alle sue potenzialità e ne hanno studiato l’efficacia. I dati che abbiamo a disposizione oggi indicano che, nella maggior parte dei pazienti, la psicoterapia online ha risultati paragonabili a quella di persona. Uno studio in lingua inglese, pubblicato nel 2014 sul Journal of Affective Disorders, mostra che il trattamento della depressione online funziona quanto quello in presenza. In generale, chi affronta un percorso di terapia contro la depressione riscontra miglioramenti nell’80-90% dei casi. Tra gli approcci utilizzati più di frequente ci sono quello cognitivo-comportamentale e quello psicodinamico, mentre a volte si combina la terapia con la prescrizione di medicinali.

Molti pazienti traggono quindi grande beneficio dalla terapia online, senza risentire della mancanza di interazione in presenza. Per far sì che questo accada è fondamentale che si crei tra terapeuta e paziente una connessione positiva e basata sulla fiducia. È importante scegliere un servizio come Serenis che garantisca un controllo accurato delle credenziali dei terapeuti, che devono essere regolarmente iscritti all’albo. Sono poi da preferire le piattaforme che permettono di cambiare psicoterapeuta se ci si accorge che manca la giusta compatibilità per sentirsi a proprio agio.

Riconoscere la depressione

Avere accesso a un percorso di psicoterapia, come abbiamo visto, è importante per trattare disturbi invalidanti come la depressione, sempre più diffusi in seguito alla pandemia. Per chiedere aiuto è però necessario essere informati sui sintomi più comuni della depressione, così da riconoscerla senza ritardi.

Uno dei segnali più comuni e noti è un senso di tristezza prolungato, che non sempre ha una ragione chiara, e che talvolta si manifesta in un bisogno di piangere senza motivo. Lo accompagnano spesso mancanza di energia, la tendenza a isolarsi dagli altri e un calo dell’autostima. Un altro sintomo da non sottovalutare è la letargia, una stanchezza costante che fa perdere interesse anche nelle attività che di solito ci facevano stare bene, e una difficoltà nello svolgere faccende e compiti quotidiani. Altri si sentono invece irrequieti, irritabili e agitati, uno stato che può causare problemi di insonnia. La depressione influenza anche le abitudini alimentari: in alcuni casi si tende ad abbuffarsi, mentre in altri si perde del tutto l’appetito.

Se ci si accorge che questi sintomi compaiono e continuano per almeno due settimane, è bene rivolgersi a un professionista per ottenere assistenza ed eventualmente iniziare un percorso di terapia.

Ottenere supporto, presso le strutture del territorio o attraverso la psicoterapia online, è il modo più efficace per affrontare la depressione e ricominciare a stare bene. Per questo è importante conoscere gli strumenti a disposizione per fare una scelta adatta alle proprie esigenze.