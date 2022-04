5 cose che dovete sapere oggi

Putin rivendica la vittoria a Mariupol ma gli ucraini continuano a combattere, il film di Bill Murray sospeso per denuncia e molto altro ancora.

1. Putin rivendica la vittoria a Mariupol

Il presidente russo Vladimir Putin ha rivendicato la vittoria nella città portuale ucraina assediata di Mariupol, anche se i difensori ucraini stanno combattendo da un enorme impianto di acciaio con una rete di tunnel. La Russia sta soffocando i rifornimenti di cibo e di munizioni ai ribelli ucraini, piuttosto che rischiare un assalto sanguinoso all'impianto. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha respinto l'insistenza di Putin sulla caduta della città. "La città era, è e rimane ucraina", ha detto. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l'affermazione di Putin, dicendo che la Russia ha catturato "la maggior parte di Mariupol molto tempo fa" ma le truppe ucraine rifiutano di arrendersi. L'Ucraina ha detto che le immagini satellitari che sembrano mostrare fosse comuni vicino a Mariupol sono la prova dei crimini di guerra russi.

2. Il film di Bill Murray sospende la produzione dopo una denuncia

La Searchlight Pictures ha sospeso la produzione del film Being Mortal dopo una denuncia che accusa Bill Murray di "comportamento inappropriato", lo ha riportato Deadline giovedì. Deadline aveva riportato l'interruzione della produzione un giorno prima senza specificare la natura della denuncia. Being Mortal è il debutto alla regia di Aziz Ansari, un comico che è stato accusato di cattiva condotta sessuale nel 2018, anche se la nuova accusa non ha nulla a che fare con lui. Non è stato immediatamente chiaro di cosa sia stato accusato Murray.

3. Biden annuncia un pacchetto di aiuti militari da 800 milioni di dollari per l'Ucraina

Il presidente Biden ha annunciato giovedì un ulteriore pacchetto di aiuti militari da 800 milioni di dollari per aiutare l'Ucraina a combattere la nuova grande offensiva della Russia nell'Ucraina orientale. Il pacchetto include "armi di artiglieria pesante, decine di obici e 144.000 proiettili per quegli obici", ha detto Biden. Ha aggiunto che l'equipaggiamento militare è adatto alle esigenze dell'Ucraina nell'intensificare i combattimenti nella piatta e aperta regione del Donbas. "Siamo in una finestra critica", ha aggiunto, giurando che gli Stati Uniti e i loro alleati forniranno all'Ucraina "l'equipaggiamento di cui hanno bisogno - le loro forze hanno bisogno - per difendere la loro nazione". Biden ha anche detto che gli Stati Uniti avrebbero vietato tutte le navi affiliate alla Russia dai porti degli Stati Uniti.

4. La Camera della Florida approva la legge che pone fine allo status di autogoverno della Disney

La Camera dei Rappresentanti della Florida giovedì ha dato l'approvazione finale a una legge che pone fine allo speciale status di autogoverno della Disney nei suoi parchi a tema della Florida, inviando la misura al governatore Ron DeSantis (R) per la sua firma. DeSantis e i suoi colleghi repubblicani, che controllano entrambe le camere della legislatura statale, hanno spinto la misura dopo che Disney, di fronte alla pressione dei dipendenti, ha giurato di spingere per l'abrogazione dei nuovi diritti dei genitori nella legge sull'istruzione della Florida, che i critici chiamano la legge "Don't Say Gay". La legge impedisce alle scuole pubbliche di insegnare ai bambini l'orientamento sessuale o l'identità di genere. I repubblicani hanno fatto passare il disegno di legge per dissolvere il Reedy Creek Improvement Act, una legge unica della Florida che ha aiutato a stabilire Walt Disney World nello stato dando alla compagnia il potere di autogoverno.

5. Zelensky, Liz Cheney tra i beneficiari del JFK Profile in Courage

La John F. Kennedy Library Foundation ha annunciato giovedì che, per la prima volta, avrebbe onorato cinque individui con il John F. Kennedy Profile in Courage Award quest'anno, tra cui Rep. Liz Cheney (R-Wyo.) e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli altri premiati per aver difeso la democrazia saranno il Segretario di Stato del Michigan Jocelyn Benson (D), lo Speaker della Camera dell'Arizona Russell "Rusty" Bowers (R), e Wandrea "Shaye" Moss, che lavora per il dipartimento elettorale di Fulton Country, Georgia. L'organizzazione ha detto che la leadership di Zelensky ha rafforzato la determinazione degli ucraini a combattere l'invasione della Russia per difendere "il fragile diritto umano di autodeterminazione". Ha elogiato la Cheney, un membro del comitato selezionato della Camera che indaga sulla rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021, per aver rifiutato "di prendere il corso politicamente conveniente che la maggior parte del suo partito ha abbracciato".