5 luoghi storici dove mangiare a Milano - Giardini, terrazze e ristoranti di lusso

Dinamica e in costante movimento, la capitale della moda e del design accoglie turisti da tutto il mondo con la sua cucina tradizionale, gli ampi viali illuminati dalle vetrine dei negozi e l’immancabile Piazza Duomo, simbolo della tradizione meneghina. Se sei alla ricerca di luoghi storici dove mangiare a Milano o vuoi scoprire nuovi ristoranti in occasione di un importante viaggio di lavoro, segui le nostre dritte e assicurati un'esperienza genuina e indimenticabile. Abbiamo selezionato per te le migliori location della città lombarda.

I ristoranti all’aperto dove mangiare a Milano

L’esperienza culinaria milanese comincia da Al Fresco, in Via Savona al civico 51. Il ristorante in questione è considerato tra i più glam e promettenti del momento. L’idea alla base della location è semplice, ma ben realizzata: il giardino esterno è stato recuperato, ristrutturato e trasformato in uno spazio green in cui sorseggiare un caffè o organizzare un brunch di lavoro. L'opera di re-design è firmata da Emanuele Bortolotti. Il risultato è una serra-ristorante che lascerà i commensali a bocca aperta. Non meno interessante è il The Dome: la terrazza circondata da piante lussureggianti e decorazioni in stile bomboniera affaccia su Piazza Duomo ed è una scelta vincente per le giovani coppie interessate a vivere un soggiorno romantico. La location è situata al settimo pianto della struttura ricettiva Odsweet Hotel. Noi ti consigliamo di visitarla al tramonto! In alternativa, raggiungi il Lubar in Via Palestro (civico 16), per fare un tuffo nella cultura enogastronomica del Meridione. L'attività siciliano-milanese propone un menù innovativo servito in un ambiente green e curato fin nei minimi dettagli. La location è situata nel cuore della Villa Reale di Milano, eretta tra il 1790 e il 1796, e oggi ospita la celebre Galleria d'Arte Moderna. Un'occasione imperdibile per organizzare un pomeriggio all'insegna della cultura e del buon cibo!

Il gusto tipico della regione – I ristoranti tradizionali di Milano

Cominciamo con la Trattoria La Pesa, ideale per organizzare un importante pranzo di lavoro o un pasto in famiglia. A tal proposito, se sei arrivato in città e desideri lasciare le tue valigie, tieni in considerazione l'idea di affidarti ai professionisti che operano in Radical Storage. Radical Storage è il miglior servizio di deposito bagagli a Milano, nonché il più scelto in tutto il mondo. Dopo aver consegnato i tuoi oggetti personali, dirigiti in Viale Pasubio (civico 10) per raggiungere il ristorante tradizionale più iconico della città. Il menù e ricco di buon gusto e tradizione a non finire, e la gentilezza del personale di sala renderà l’esperienza di degustazione davvero memorabile. Per gli amanti dello street-food, invece, via libera al celebre panzerotto di Luini. L’azienda fondata nel 1949 è al giorno d’oggi un punto di riferimento per locals e turisti alla ricerca di uno spuntino gustoso e veloce in zona Duomo. Dopo settant’anni di attività, l’omonima famiglia di origini pugliesi è stata anche insignita dell’onorificenza dell’Ambrogino d’oro! Dove? In Via Santa Radegonda, civico 16.

I ristoranti di lusso da visitare a Milano

Concludiamo con il celebre Ristorante Savini in Galleria. L’eleganza e la raffinatezza della location catturano l’attenzione di turisti e locali alla ricerca di un’esperienza che delizia tutti i sensi. Gli interni richiamano alla memoria gli antichi salottini della Belle Époque, mentre la storia del ristorante in questione vanta nomi del calibro di Eleonora Duse, Maria Callas, Giuseppe Fontana e Tommaso Marinetti, Moltissimi personaggi illustri nel campo dell’arte, della poesia e delle musica hanno discusso le proprie innovative proposte tra i divanetti del Ristorante Savini in Galleria. Se sei alla ricerca di una cucina tradizionale ma di classe, la location in questione farà senza alcun dubbio al caso tuo.