Bonus senza deposito: sono davvero convenienti?

I giocatori che effettuano una visita o desiderano iscriversi ad un casino bonus senza deposito possono ottenere omaggi gratuiti. Un certo numero di giri gratis di benvenuto o credito immediato in denaro sembrano sempre una grande occasione per aumentare le proprie vincite nell’immediato in vari giochi e slot. Si può infatti approfittare dell’offerta di benvenuto per provare slot machines o giochi poker.

Perché i migliori casino di giochi online AAMS propongono questi bonus? È davvero possibile ottenere queste vincite? Quali sono i requisiti per sfruttare al massimo questa offerta gratis? La nostra recensione vuole affrontare l’argomento e spiegare obbiettivamente come funziona questo bonus .

Cosa sono i bonus senza deposito

I bonus senza deposito sono regali di benvenuto che i siti casino online AAMS possono offrire ai giocatori per la prima visita con conseguente registrazione. Prima di tutto si ricorda che questa è un’offerta esclusiva dei migliori casino di giochi online. I casino terrestri, infatti, non consentono di ottenere questo tipo di free bonus per gli utenti. Inoltre non tutti i siti di scommesse possono concedere questi reward, spesso validi fino a massimo 7 giorni.

La tipologia è sempre varia. Si va dai free spin per giochi slot machine, al credito in denaro per giochi come il poker. Bisogna considerare che ci sono requisiti oltre alla registrazione: effettuare prima un rollover di scommesse in euro, o un numero di giorni oltre cui il bonus spins scade.

Questa recensione ricorda che non è sempre possibile sfruttare i bonus in tutti i giochi. Alcuni siti di gioco online AAMS consentono i free spins ricevuti solo per giochi slot machine che rispondono a determinati requisiti di scommesse in euro. Per giocare al poker possono essere necessarie scommesse con importo di soldi minimo. Prima di iscriversi si consiglia di leggere il regolamento del sito.

Perché i migliori casino online AAMS ci offrono i bonus senza deposito?

Il motivo principale per cui i migliori casino online AAMS offrono questi bonus è principalmente quello di attirare nuovi clienti.

La prima ragione che spinge un casino è infatti che gli utenti possono sentirsi invogliati dall’offerta di benvenuto. Un casino che fa ottenere spins gratis o crediti gratuiti per il poker, per quanto vincolati a scadenza (7 giorni di solito), sicuramente troverà un numero alto di giocatori disposti alla registrazione.

Cosa guadagna quindi un casino online che offre bonus o spins gratuiti? Una volta che i crediti gratuiti frutteranno vincite in euro, non è detto che gli utenti possano recuperarle nell’immediato proprio grazie al sistema del rollover.

È bene ricordare che che il giocatore non ha infatti la possibilità di prelevare immediatamente i soldi vinti con questo tipo di bonus . Dovrà quindi depositare denaro vero nel suo conto ed effettuare un certo numero di round con una puntata in soldi veri. I casinò puntano dunque a spingere gli iscritti a depositare sempre più denaro di quanto potrebbero vincerne.

Si può sempre prelevare l’importo vinto con i bonus?

Teoricamente la risposta è: sì, ma è possibile solo soddisfacendo alcuni requisiti. Oltre alla registrazione, infatti, bisogna convalidare a sua volta il conto giocatori entro alcuni giorni, inviando un documento di identità. Prima di condividere questi dati è bene controllare che si stia avendo a che fare con i migliori casinò di scommesse online, dotati di autorizzazione AAMS.

Per prelevare bisogna seguire i requisiti:

Usare il bonus entro la data di scadenza

giocare o scommettere un minimo di volte ( rollover)

Una volta registrati, infatti un altro dei requisiti è il rollover. Si tratta un obbligatorio numero di giri che gli utenti devono giocare sulle migliori slot machine, o giochi poker, prima di incassare i soldi vinti con i bonus spins dell’offerta casino. Per raggiungerlo bisogna sempre giocare un certo numero di giri con una puntata minima in soldi. Solo una volta accumulato un determinato punteggio si potranno prelevare le vincite in euro nell’immediato e trasferirle sul conto giocatori.

In definitiva il bonus senza depositare denaro è forse l'arma migliore per i casinò online di accaparrarsi nuovi clienti, è infatti la promozione più ricercata dai giocatori di tutto il mondo.