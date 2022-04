Che cos'è un CRM per hotel e come utilizzarlo al meglio

Il termine CRM è la sigla di Customer Relationship Management ed è un elemento imprescindibile per ogni realtà aziendale di ultima generazione. Qualsiasi attività deve possederne uno al fine di riuscire a gestire le relazioni con i clienti in maniera adeguata, tenendone traccia in maniera costante. Ormai farne a meno è pressoché impossibile. Per trovare un buon gestionale per hotel, il link https://www.scidoo.com/ può venire in soccorso di un'ampia gamma di potenziali clienti e fornire un valido aiuto. I vantaggi per ciascuna struttura ricettiva sono tangibili nel tempo.

Che tipologia di CRM è adatta per gestire i rapporti con i clienti di un hotel?

Quando si parla di CRM per hotel, è necessario tenere bene in mente che si sta parlando di un software essenziale all'interno di quelle aziende che necessitano di gestire i rapporti con i clienti. Un servizio del genere consente all'impresa di archiviare al meglio un ampio volume di informazioni. Al contempo, serve per monitorare le opportunità di vendita e controllare al meglio l'invio di preventivi, senza dimenticare la gestione di ogni campagna di email marketing. Gli innovativi software CRM mettono a disposizione servizi di base per gli alberghi, tra i quali spicca la possibilità di gestire i clienti reali e potenziali. Inoltre, tali strumenti sono utili per effettuare previsioni sugli obiettivi di vendita, oltre a supervisionare le pipeline. Per questo motivo, un buon CRM hotel per il settore dell'ospitalità deve essere concepito su misura per ciascun contesto professionale.

Le funzionalità di un CRM nel settore alberghiero

Nel settore alberghiero, la prima cosa che deve fare un CRM è riuscire a gestire con successo le relazioni con il bacino d'utenza. Per tali ragioni, il programma deve essere in grado di seguire al meglio tutto il processo, partendo dalla richiesta del preventivo fino alla fine dell'esperienza degli ospiti. Facciamo un esempio pratico per comprendere al meglio questo settore. Supponiamo che Anna Esposito chieda un preventivo dal 10 al 15 agosto. In questo frangente, lei crea una scheda cliente in maniera automatica, con il preventivo allegato che viene inviato. Il CRM per hotel registra anche un codice collegato all'apertura dell'ordine. Dopo cinque giorni, Anna non ha risposto al preventivo. In automatico, il software gestionale invia una mail di follow up ad Anna. Lei accetta il preventivo, quindi la registrazione viene inserita nel CRM, nel quale viene aggiornata la scheda inerente alla cliente. Appena due giorni prima che Anna Esposito soggiorni presso la struttura, il software invia in automatico un'email nella quale è possibile compiere l'accettazione online, con varie informazioni riguardo alla struttura. Nella fase del check-in, lei può visionare le informative sulla privacy e inviare una firma digitale per completare la transazione.

CRM per hotel, tante funzioni utili per un soggiorno da ricordare

Al tempo stesso, un buon CRM gestionale per hotel consente alla struttura di etichettare le preferenze di ogni ospite, tramite l'inserimento di tag e filtri personalizzati. Nel corso dei due giorni successivi al check-out, il CRM richiede al cliente di lasciare un feedback sull'hotel. Dopo circa un mese, sempre mediante il CRM, è possibile dar vita a campagne di email marketing, basate sugli interessi reali dell'ospite. Tra le sue funzionalità, un buon CRM deve saper mettere a disposizione una vista dettagliata sullo storico delle prenotazioni e dei preventivi. L'assegnazione corretta di filtri e tag personalizzati all'ospite consente di preparare al meglio campagne pubblicitarie che si adattino perfettamente alle preferenze di ogni utente. L'invio di email automatiche e il loro aggiornamento in maniera precisa e accattivante stimolano, in questo modo, l'ospite nel suo desiderio di poter tornare presso una determinata struttura.