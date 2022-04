Perché conviene affittare macchine ibride con noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è una formula che consente di utilizzare un’auto come se fosse in tutto e per tutto di nostra proprietà per un lungo periodo di tempo, variabile in base al contratto. La particolarità di questo tipo di noleggio risiede nel fatto per cui attraverso il pagamento di un pratico canone mensile non dobbiamo preoccuparci di nulla se non di guidare civilmente e fare rifornimento di carburante.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Alle incombenze burocratiche e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, infatti, ci penserà la società di noleggio. Questo significa che nel canone mensile sono inclusi vari servizi tra cui RC, bollo, revisione, tagliando, assistenza stradale, cambio gomme ed eventuali altre riparazioni.

Per capire in che modo viene strutturata una proposta di questo tipo puoi dare uno sguardo alle offerte di noleggio automobile lungo termine Gocar e iniziare a farti un’idea del vantaggio che offre. Di recente, questa formula è diventata popolarissima non solo per aziende e partite IVA, ma anche per i privati e per questo il mercato del noleggio a lungo termine è letteralmente esploso.

L’arrivo delle auto ibride

Di conseguenza le società di noleggio più al passo con i tempi dispongono di parchi auto vasti e dettagliati, perfetti per rispondere a tutte le esigenze di trasporto. In particolare tra le auto a noleggio troverai anche le cosiddette ibride, ovvero le vetture che sono dotate di un motore che si alimenta a carburante e a corrente elettrica.

Questi veicoli, meglio noti come macchine a propulsione ibrida, sono infatti dotati di un sistema a due o più componenti così che a fianco del motore elettrico si affianchi il motore termico.

Perché sono convenienti?

La convenienza di questo genere di auto è indubbia se consideriamo una serie di fattori tra cui il ridotto impatto ambientale, il notevole risparmio per via dei continui aumenti dei costi di carburante e i benefici alla circolazione di cui godono. Difatti, sempre più centri urbani ammettono il transito delle sole auto elettriche ed ibride oltre a mettere a disposizione sconti ed incentivi per il parcheggio voluti proprio per ridurre il passaggio di auto inquinanti in città.

Si tratta di un grande progetto europeo volto a rivoluzionare la mobilità tradizionale in favore di quella sostenibile dal momento che, come sappiamo, l’inquinamento è arrivato a livelli decisamente preoccupanti.

Tutti i vantaggi

Per tornare alla nostra domanda iniziale, ovvero perché conviene noleggiare con formula a lungo termine l’auto ibrida possiamo dire che ti abbiamo ampiamente risposto. Riepilogando, con questa formula paghi un canone personalizzabile in base alle tue esigenze e ti dimentichi delle incombenze che ogni auto di proprietà richiede.

Puoi detrarre le spese dalla dichiarazione dei redditi, specialmente se hai una partita IVA o un’azienda e, tra l’altro, risparmi parecchio denaro tra spese di manutenzione e carburante. Il tutto avviene mentre inquini meno, ti godi la mobilità senza stress e disponi di un’auto nuova, sicura e di ultima generazione. Servono davvero altri motivi per farci un pensierino?