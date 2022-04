Domodossola, sabato il convegno medico 'Focus on tiroide'

Si svolgerà a Domodossola sabato 30 aprile il convegno 'Focus on tiroide', organizzato dalla Società Italiana Unitaria di Endocrino-Chirurgia.

“L’incontro -spiega il delegato Siuec del Piemonte e chirurgo domese, Luigi Oragano- è il terzo di una serie di eventi che hanno visto la partecipazione negli anni scorsi di specialisti prevalentemente di chirurgia generale provenienti dal Piemonte e dalle regioni limitrofe con la partecipazione persino, nel 2019, del Presidente della Società Italiana di Chirurgia. Quest’anno -sottolinea- abbiamo l’onore di avere una Faculty più unica che rara per la nostra area ed in questo ambito chirurgico; sarà presente in particolare il gotha della chirurgia endocrina nazionale e dell’endocrinologia del Piemonte per un totale di circa 20-25 Direttori. Ad oggi abbiamo un sold-out dei posti in presenza saturati da specialisti chirurghi, endocrinologi con apertura on-line ai medici di medicina generale ed a specialisti affini”.

Da segnalare la presenza del Presidente della Società Italiana Unitaria di Chirurgia Endocrina, dei Direttori delle chirurgie Endocrine di Pisa, Roma-Gemelli e Padova (primi centri per volume in Italia) oltre a specialisti di riferimento nazionale ed internazionali per patologia.

“Compito dell’evento -così il dottor Oragano- è anche far comprendere ai cittadini del nostro territorio che possono e devono fidarsi di quanto viene messo in atto in questo ambito chirurgico nella nostra ASL. Le metodiche mini-invasive di chirurgia tiroidea, paratiroidea e surrenalica (i tre organi principali della chirurgia endocrina) messe in pratica in questa ASL dal sottoscritto hanno consolidato il rapporto di fiducia con i medici di medici generale ed i pazienti che sempre più scelgono di restare in sede per essere seguiti ed operati”.

“Collateralmente -evidenzia Oragano- , grazie alla collaborazione delle Istituzioni, in particolare della Città di Domodossola, abbiano cercato di dare il giusto risalto ai territori che ci ospitano; sfruttando il canale webinar dell’evento, in diretta ed on demand, verrà mostrato il noto video di visitOssola al fine di portare le immagini del nostro meraviglioso territorio anche agli iscritti web delle regioni più remote, penso ad esempio agli iscritti dalla Sicilia”.

L’evento è patrocinato da Società Italiana di Chirurgia, Siuec, Spigc, rete oncologica Piemonte, Ame, Asl Vco, Regione Piemonte, Città di Domodossola, Ordine dei Medici Vco.

In allegato il programma del convegno.