Villadossola, obbligatorio fare bollire l'acqua

Obbligo di fare bollire l'acqua per uso alimentare a Villadossola. L'ordinanza è stata emessa oggi (29 aprile) dal sindaco Bruno Toscani dopo che Asl ha segnalato al Comune di aver rilevato in alcuni campioni, prelevati in diversi punti del territorio comunale, la presenza di batteri che rendono l'acqua non potabile.

L'ordinanza stabilisce che “l’acqua attinta per scopi alimentari dall’acquedotto comunale, in tutto il territorio, venga sottoposta alla bollitura prima dell’uso, sino alla revoca del provvedimento”.