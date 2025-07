Guida sicura, arriva l’alcolock: obbligatorio per chi ha già guidato ubriaco

È stato firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il decreto che disciplina l’installazione dell’alcolock, una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre. Il provvedimento fornisce indicazioni precise per le officine autorizzate e per i conducenti, aprendo ufficialmente all’utilizzo obbligatorio di questo sistema di sicurezza per chi è stato già sanzionato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

L’alcolock è un dispositivo elettronico che impedisce l’avvio del veicolo se, prima di mettersi alla guida, il conducente non supera un test del respiro: il motore si accende solo se il tasso alcolemico rilevato è pari a zero. Una misura pensata per prevenire la recidiva, dissuadere dalla guida sotto l’effetto dell’alcol e, di conseguenza, aumentare la sicurezza sulle strade italiane.

Il funzionamento è semplice ma efficace: prima di partire, l’automobilista deve soffiare in un boccaglio collegato al dispositivo, che misura il livello di alcol presente nell’aria espirata grazie a un sensore elettrochimico di alta precisione. Il sistema deve essere revisionato periodicamente per garantirne l'affidabilità.

Tra le caratteristiche più importanti dell’alcolock ci sono le funzioni di registrazione dei dati (data, ora, esito del test) e sistemi anti-manomissione: i modelli più avanzati sono in grado di distinguere il soffio umano da altre fonti meccaniche, scongiurando così eventuali tentativi di eludere il controllo. I dati registrati possono inoltre essere scaricati e messi a disposizione delle autorità in caso di necessità.

Con questa misura, il Ministero punta a introdurre un vero e proprio filtro preventivo alla guida in stato di ebbrezza, obbligando chi ha già violato le regole a dimostrare la propria sobrietà ogni volta che sale in auto. Una svolta tecnologica al servizio della sicurezza stradale.