Ancora pochi giorni e Mag Moda aprirà le porte del suo nuovo punto vendita di Crevoladossola VIDEO

Tutto pronto all’interno dell’ex Mercatone Uno di Bisate di Crevoladossola. Sabato mattina, alle 9, sarà infatti inaugurato il nuovo centro di abbigliamento Mag Moda, società che ha infatti rilevato l’ex supermercato per attrezzarlo a centro commerciale.

Un investimento fatto in Ossola sulle ceneri dell’ex Mercatone. All’interno del magazzino si lavora ancora in queste ultime ore che precedono l’apertura ufficiale della nuova attività che fa capo a un gruppo unico che ha sede a Civitavecchia, che ha altre attività commerciali sparse sul territorio nazionale: al Centro Italia col nome di Fashion Market e al Nord come Mag Moda. Intanto, i dirigenti di Mag Moda hanno deciso di pubblicizzare l’inaugurazione attraverso una promozione che vede coinvolto anche Etho Wine Food che si trova all’ingresso di Domodossola, dove giovedì mattina offriranno caffè ai clienti.

Della nuova apertura del centro abbigliamento di Bisate ne parliamo con Werther Pigliafreddo, direttore generale e dello sviluppo dei marchi Fashion Market e Mag Moda.