Covid, il Piemonte tra le prime regioni a rendere disponibile in farmacia il Paxlovid

Il Piemonte è una delle prime regioni a rendere disponibile in farmacia il Paxlovid, l’antivirale per la cura del Covid di cui, nelle scorse settimane, l’Aifa ha autorizzato la distribuzione anche attraverso la rete delle farmacie, dietro ricetta e piano terapeutico del medico di famiglia (finora la possibilità di prescrizione era prevista solo per gli specialisti).

La fornitura da Roma arriverà a fine maggio, ma la Regione Piemonte ha anticipato alle farmacie una primo quantitativo di 1000 confezioni attraverso le proprie scorte regionali.

Dall’inizio dell’anno in Piemonte sono stati oltre 2000 gli antivirali orali prescritti per la terapia contro il COVID-19.