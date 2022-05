We Do Fablab, a Omegna apre il laboratorio tecnologico e artigiano

We Do Fablab inaugura la nuova sede a Omegna, nei locali di Vco Formazione in via XI Settembre il 14 maggio.

We Do Fablab è un laboratorio che nasce dal progetto internazionale creato al Massachusetts Institute of Technology di Boston ed offre diverse tecnologie di fabbricazione per realizzare prodotti personalizzati, su misura: falegnameria, elettronica, stampa 3d, taglio laser, cucito, termoformatura, tornio, fresa, workshop per adulti e bambini.È uno spazio di co-working e co-making. Un luogo del fare tecnologico e dell'artigianato digitale. Uno spazio culturale aperto a tutti: studenti e imprese.

L'evento è patrocinato da Vco Formazione, Città di Omegna, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Regione Piemonte e MAKPI. Accesso libero dalle 15. Non sarà necessario esibire il green pass ma la mascherina è obbligatoria (l'Agenzia Formativa che ospita l'evento è classificata come "scuola").

Programma

Dalle ore 15:00

Sala Conferenze Lagostina (2° piano)

-Saluti istituzionali

-Presentazione Associazione

-Testimonianze di collaborazioni

-Progetti futuri

-Presentazione rete MAKPI





Officine Digitali (piano terra)

-Tour delle officine con dimostrazioni

-Rinfresco





