Dalla Fondazione Comunitaria Vco 22mila euro per il sostegno a iniziative culturali

La Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico ha annunciato l’esito del bando Arte e Cultura del 2025: sono sei i progetti sostenuti dalla fondazione su tutto il territorio provinciale, per uno stanziamento totale di 22.800 euro. Di seguito l’elenco completo dei progetti finanziati:

“19esima Mostra della Camelia invernale”, la tradizionale manifestazione organizzata nel mese di novembre dal Verbania Garden Club in collaborazione con il comune di Verbania per valorizzare e far conoscere le più di cento varietà di camelie con esposizioni e visite guidate. Contributo 5.000 euro.

“Karmageddon 2025”, festival di musica elettronica organizzato dall’associazione culturale Karma di Domodossola a Domobianca365, con dieci ore di musica non stop su due palchi. Contributo 5.000 euro.

“Mergozzo si nota”, festival musicale organizzato dall’omonima associazione a Megozzo; sono previste iniziative culturali per tutto l’anno 2025, con particolare attenzione alla stagione estiva. Contributo 3.4000 euro.

“Pirates of Rock festival”, festival musicale organizzato dall’omonima associazione che riunisce a Malesco band e gruppi provenienti dal Vco ma anche di livello nazionale e internazionale, per valorizzare i giovani talenti musicali. Contributo 5.000 euro.

“Totem per le streghe”, evento culturale che si svolge annualmente a Croveo di Baceno per ricordare le oscure vicende del 1500-1600 legate all’Inquisizione e alla tradizione della presenza delle streghe in valle Antigorio. Il progetto prevede la realizzazione di totem descrittivi per ripercorrere le vicende storiche. Contributo 2.400 euro.

“Un piccolo paese a sei corde”: organizzazione di eventi estivi dedicati alla chitarra acustica da parte dell’associazione La Finestra sul Lago nel comune di Nonio. Contributo 2.000 euro.