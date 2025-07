Gaiardelli: “Musica in quota, festival di valore che unisce concerti open air alla riscoperta delle nostre montagne”

“Una delle più apprezzate e frequentate rassegne musicali estive dell’arco alpino”. Proseguono gli appuntamenti di “Musica in quota”, il festival organizzato dall’omonima associazione che è giunto quest’anno alla 19ª edizione. Dieci, va ricordato, i concerti open air in programma dallo scorso maggio e sino alla fine di settembre, che si svolgono in quota: si arriva ai 2.500 metri del rifugio Città di Busto in Val Formazza. Alla realizzazione della rassegna partecipano vari Enti, tra cui anche il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.

Il presidente Francesco Gaiardelli fa il punto in una nota, rilanciando gli obiettivi. Dice: “Siamo fieri di essere compresi nel novero dei partner di questa iniziativa che si pone come obiettivo quello di condividere l’ascolto di grandi concerti e, al contempo, riscoprire le vette ossolane. Tappa dopo tappa gli escursionisti hanno così modo, tra la primavera e l’autunno, di conoscere o approfondire la conoscenza di meravigliosi percorsi, magari poco praticati, che si affacciano sui laghi dell’Alto Piemonte. Una lunga cavalcata – rimarca Gaiardelli nel comunicato – che rappresenta una carta in più da giocare per il turismo verde del Vco; una rassegna che caratterizza il nostro territorio, sempre più alla ricerca di appuntamenti out door”.

Anche in questa edizione di Musica in quota si alternano diversi generi, dal pop alle chitarre, dal jazz fino all’evento clou che anticiperà il Ferragosto con una delle voci italiane più amate, quella di Antonella Ruggiero (13 agosto, ex Matia Bazar). “Musica in quota – conclude il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – si conferma come una delle più apprezzate e frequentate rassegne musicali estive dell’arco alpino. Voglio ringraziare gli organizzatori per l’impegno e la professionalità. Un bravo particolare, poi, va alla Pro Loco di Quarna Sopra, che ha contribuito alla buona riuscita dell’ultimo evento svoltosi, quello del 29 giugno scorso al Colle della Frera”.