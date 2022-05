Bannio, 'Cortili aperti' sabato 21 e domenica 22 maggio

In occasione delle celebrazioni dei 400 anni della Milizia di Bannio, il gruppo costumi d’epoca di Bannio “Mateôn ad l’arcon” propone la visita guidata dei luoghi della Milizia.

'Cortili aperti' è una comoda passeggiata “alla scoperta di angoli, sapori e tradizioni”: una full immersion fra profumi e prodotti tipici da gustare, lungo un percorso che porterà ad esplorare Bannio e i suoi angoli più nascosti, camminando fra le vie, assaggiando antiche ricette locali. Sarà l’occasione anche per scoprire i luoghi della Milizia con la sua secolare storia.



Il percorso prevede la visita di otto cortili situati nel cuore di Bannio, la parte più suggestiva e antica di questo affascinante borgo alpino, in cui sarà possibile effettuare delle degustazioni di prodotti della cucina locale, dall’antipasto al dolce, all’insegna della valorizzazione delle tradizioni del paese.

In ogni cortile saranno presenti arredi storici degli antichi mestieri e non mancheranno dimostrazioni di queste attività tradizionali, come la filatura della lana.

(Credit foto Sandro Bonfadini)