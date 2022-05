Trading: dai simulatori ai corsi, tutto l'indispensabile per imparare a giocare in borsa oggi

La passione degli italiani per i mercati finanziari non è mai stata forte come oggi. I dati diffusi dai broker ed i sondaggi condotti negli ultimi mesi dimostrano come dal 2019 in poi ci sia stata una vera propria corsa alle piattaforme di negoziazione. È impossibile dare dei numeri precisi, ma ad oggi nel nostro Paese si stima che l'esercito dei trader sia composto da circa otto milioni di unità. Ma questo dato non è l'unica novità rispetto al passato.

Va infatti sottolineata la nuova visione che hanno gli aspiranti trader del mondo degli investimenti online. Finalmente la sbagliatissima illusione che grazie ai trading si possono fare soldi facili sembra essere stata definitivamente messa da parte. I nuovi utenti danno sempre più importanza alla loro formazione: i corsi di trading sono sempre più richiesti, ma anche i simulatori online stanno diventando sempre più popolari tra chi intende cominciare a giocare in borsa.

A cosa servono i simulatori di trading

Accedere ai mercati finanziari è molto semplice al giorno d'oggi. Con un computer o uno smartphone basta collegarsi al sito di un broker, completare la procedura di registrazione ed effettuare il primo deposito per poter cominciare a negoziare titoli e strumenti finanziari.

Prima di iniziare ad utilizzare il proprio denaro sarebbe però opportuno fare pratica sfruttando i simulatori di trading in Borsa che consentono di operare sullo scenario reale e di sfruttare tutti gli strumenti della piattaforma, ma senza investire alcun capitale, dato che le operazioni vengono eseguite utilizzando denaro virtuale. Il passaggio attraverso i cosiddetti conti demo è di fondamentale importanza per i nuovi trader, ma può tornare utile anche per gli operatori che possono già vantare una buona esperienza.

I vantaggi dei conti demo per utenti alle prime armi e per i più esperti

Chi muove i primi passi sui mercati finanziari è inevitabilmente destinato a commettere degli errori. L'inesperienza può portare a fare degli sbagli, così come la poca confidenza con i vari strumenti della piattaforma e la difficoltà nel gestire l'aspetto psicologico ed emotivo. La pratica sui simulatori consente di accumulare esperienza e di migliorare su questi aspetti. Ma non è tutto: il conto demo è molto apprezzato anche dai trader navigati che intendono testare le loro nuove strategie prima di metterle in pratica o che vogliono provare qualche nuovo strumento disponibile.

Al giorno d'oggi praticamente tutti i migliori broker regolamentati attivi in Italia permettono di imparare a giocare in borsa tramite le simulazioni. Tra le migliori opzioni disponibili al momento è possibile indicare i conti demo che gli intermediari eToro, XTB e IQ Option mettono a disposizione dei loro utenti iscritti. Gli ultimi due broker citati consentono di utilizzare il simulatore anche senza una vera e propria registrazione, visto che basta inserire la propria email e scegliere una password.

I corsi per imparare a giocare in borsa online

I simulatori di borsa sono quindi strumenti importantissimi per chi vuole cominciare ad investire in borsa tramite le piattaforme di trading online, ma come abbiamo detto prima, la formazione di un trader passa anche attraverso un'adeguata fase di studio. Al giorno d'oggi non è affatto difficile trovare delle risorse didattiche all'altezza: fino a non molto tempo fa chi voleva studiare trading sembrava costretto a spendere una fortuna per frequentare apposite scuole, ma adesso il web è una vera e propria miniera di materiale (anche gratuito) di qualità.

Ci sono per esempio siti come tradingonlineguida.com che con i loro approfondimenti accompagnano l'aspirante trader nel suo ingresso nel mondo degli investimenti online. Un altro esempio di risorse di qualità è rappresentato dai corsi che gli stessi broker mettono a disposizione dei loro utenti: gli intermediari sperano di poter tenere il più a lungo possibile gli iscritti sulle loro piattaforme, quindi hanno tutto l'interesse del mondo ad avere utenti con adeguate conoscenze. Il corso di XTB viene considerato da molti come uno dei migliori in assoluto.