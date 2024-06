Dopo l’addio a Davide Tabozzi, approvato ancora sulla panchina dell’Omegna, il Bagnella Calcio si affida per il prossimo campionato a Cesare Rampi. L’ex di Baveno, Stresa e Dormelletto, torna dunque in panchina per guidare la formazione cusiana che milita in Prima Categoria.

Rampi, che sarà coadiuvato da Giorgio Forgione, è stato, come giocatore, uno dei numeri 10 tra i più apprezzati nei campionati dilettanti di Vco e Novara, dove ha lasciato un buon ricordo per le sue qualità tecniche.