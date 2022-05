Lavoro e disabilità, Chiorino presenta il piano rivolto alle imprese per l'inclusione delle persone con disabilità

L'Assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ha presentato nelle scorse ore, presso la sede di APL in Via Avogadro il piano informativo delle misure di inclusione lavorativa per persone con disabilità rivolte alle imprese che prevedono incentivi e rimborsi per l’attivazione di tirocini, servizi di consulenza, contributi per l’acquisto di ausili e accomodamenti.

Ammontano a 40 milioni le risorse complessive stanziate dalla Regione per favorire e sostenere l’ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Diversi gli incontri calendarizzati per presentare il piano e il bando a imprese, istituzioni, associazioni e persone interessate. Gli incontri possono essere seguiti anche da remoto. Si è iniziato la scorsa settimana a Biella. Oggi a Torino, domani giovedi 19 maggio dalle 15 a Vercelli presso la sede della Camera di commercio. Altri incontri avranno luogo ad Alessandria, Cuneo, Omegna, Novara.

Per l’assessore regionale è la prima volta che vengono destinati così tanti soldi per l'inclusione al mondo del lavoro abbandonando finalmente l'ottica dell'assistenzialismo, riportando al centro la dignità del lavoro. Tutti coloro che sono interessate a partecipare potranno trovare le indicazioni sulla pagina dedicata del sito di Regione Piemonte e sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro.