Borsa e investimenti: ecco i settori da monitorare per investire in azioni nei prossimi mesi

Il principale “problema” dei trader è senza ombra di dubbio quello della scelta. Un investitore che abbia acquisito un buon livello di competenza nel mercato, si trova infatti di fronte a migliaia di operazioni possibili: le Borse pullulano di azioni, obbligazioni, materie prime, valute e via dicendo. La difficoltà sta nel riuscire a capire quali sono gli strumenti finanziari che porteranno maggior guadagno. Il trading online infatti è altamente dinamico e anche il valore dell’asset più stabile può cambiare da un momento all’altro. Lo scopo di un investitore, tendenzialmente, consiste nell’acquistare asset al prezzo più basso possibile e poi rivenderli al prezzo più alto possibile, in modo tale da ottenere un ricavo.

In ogni caso prima di procedere con queste operazioni è bene acquisire le competenze di base e formarsi in maniera adeguata riguardo il funzionamento degli investimenti azionari. A questo proposito, si consiglia di leggere la guida che spiega dove comprare azioni messa a punto dagli esperti di videoborsa.net, portale specializzato nel settore che offre approfondimenti e contenuti sempre aggiornati, pensati per aiutare i traders ad avvicinarsi con consapevolezza ai mercati finanziari.

Il successo del settore HiTech

Nonostante la molteplicità di questioni in ballo espressa nel capoverso precedente, gli analisti del mercato tendono di solito a muoversi in maniera piuttosto decisa su un settore piuttosto che su un altro. Indicano una o più aree del mercato, reputandole come potenzialmente convenienti e redditizie, proprio dopo avere incrociato tutti i dati di cui sopra (e tanti altri ancora). Questo insieme di studi è anche noto col nome di segnali di trading: previsioni finanziarie che aiutano quotidianamente anche i trader più esperti. Ebbene, negli ultimi anni i segnali di trading hanno puntato soprattutto alcuni settori finanziari: uno su tutto quello tecnologico.

I colossi della tecnologia infatti hanno dimostrato di poter resistere persino a un biennio come quello della pandemia da Covid-19. Aziende quali Amazon, Facebook (oggi Meta), Google, Netflix ed Apple, le cosiddette “Big 5” della tecnologia, sono riuscite a crescere e a generare guadagni in un momento storico difficilissimo. Hanno dimostrato una solidità tale da convincere gli esperti del settore a ritenere il loro settore di riferimento una specie di garanzia.

Investire nel settore farmaceutico

Un altro settore che è stato grandissimo protagonista durante gli anni della pandemia è quello farmaceutico. Anche in questo caso ci sono state aziende capaci di ottenere risultati semplicemente straordinari. Si pensi, in tal senso, a Regeneron Pharma: un nome storico nel campo della realizzazione di vaccini, che a cavallo tra 2020 e 2021 è riuscito ad accrescere il suo valore sul mercato di più del 65%.

Ancora più clamorosa la crescita di Dexcom, un leader mondiale della produzione di monitor per analizzare le condizioni di salute di pazienti affetti da diabete: in questo caso infatti, il titolo ha chiuso le annate sfiorando il +85%.

Uno sguardo alle materie prime

Infine in questo momento storico, se si parla di settori su cui potrebbe convenire investire, è doveroso menzionare i titoli petroliferi e, più in generale, le materie prime. I trader stanno dimostrando particolare interesse verso le materie prime più pregiate e le ragioni dietro questa scelta, con ogni probabilità, vanno cercate nella situazione politica europea. Il 2022 infatti è stato duramente segnato dal conflitto tra Russia e Ucraina: una guerra imprevista da molti, che ha avuto ripercussioni pesantissime sul mercato.

Scoppiate le ostilità, il valore di molte materie prime (del petrolio su tutte) è schizzato alle stelle. Detto questo, diversi analisti si sono spesi per aiutare gli utenti a orientarsi: secondo gli esperti del settore infatti, l’impatto di una guerra sul mondo del trading online è sempre e comunque mediato da tanti altri fattori. Uno su tutti l’inflazione.