Alla ''Bagnolini'' la consegna provinciale delle patenti di smartphone

È prevista mercoledì 8 giugno, alle ore 10, la cerimonia provinciale di consegna delle “Patenti di smartphone”, che si terrà nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola.

"Il progetto – si legge in una nota dell’Ufficio scolastico provinciale - nasce nel 2017 con il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni, con lo scopo di tutelare gli studenti dai pericoli della rete. Il momento culminante del percorso, dopo una formazione e un esame, è la consegna ai ragazzi di una vera e propria patente, che li abilita all’uso consapevole e responsabile di internet. La patente di smartphone è stata pensata in coerenza con la Legge 71/17 sul Cyberbullismo, che porta la firma della senatrice Elena Ferrara, ma anche per rispondere a un reale bisogno del territorio del Vco, dove tra il 2016 e il 2017 vi era stato un aumento dei fenomeni di cyberbullismo. La patente di smartphone rappresenta il progetto più significativo fra quelli realizzati dall’Ufficio Scolastico del VCO, tanto da essere diventato in pochi anni un progetto diffuso in quasi tutte le regioni d’Italia. E’ la prima volta che un Ufficio Scolastico progetti e realizzi una buona pratica capace di contaminare l’intero territorio nazionale’’.