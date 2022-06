Erasmus in Austria per i giovani walser del Vco:10 posti disponibili

I Comuni di Formazza, Macugnaga e Ornavasso con quelli di Baceno e Premia, quale rete tra comunità Walser, presentano un bando per 10 borse Erasmus+ per giovani residenti che saranno supportati nella partecipazione al progetto di scambio culturale in Austria “Lost tribes in Europe 2”.

Lo scambio culturale vedrà il comune austriaco di Kleinwalsertal ospitare una delegazione di giovani provenienti dall'Italia (giovani Walser del Vco), con giovani dall'Austria e dal Liechtenstein per partecipare insieme una settimana di attività interculturali in lingua inglese (7-13 Agosto 2022).

Si tratta del secondo incontro ufficiale tra giovani Walser provenienti da Italia, Liechtenstein e dall'Austria; che fa seguito allo Scambio culturale Erasmus+ organizzato l'estate scorsa in accoglienza a Formazza in rete con gli altri comuni Walser del Vco. Le amministrazioni dei Comuni partner, con la consulenza di Eurodesk Vco e cooperativa sociale Vedogiovane, intendono infatti proseguire nel loro impegno volto ad offrire ai giovani residenti la possibilità di ampliare i propri orizzonti personali e culturali in Europa.

Con le attività del progetto, 10 giovani walser del Vco, in età 14-25 anni, parteciperanno a workshop di gruppo, giochi organizzati, simulazioni e confronti teorici, per far emergere i punti di incontro tra le culture Walser Italiane, Austria e del Liechtenstein e il futuro dei giovani partecipanti; tutti accomunati dalla necessità di coniugare le sfide imposte dalla modernità con le scelte e i valori legati alle radici culturali.

Sede progetto: Kleinwalsertal, Austria.

Condizioni di partecipazione (costi a carico dei partecipanti)

Sistemazione: i partecipanti conviveranno in una casa vacanze per gruppi

Vitto: organizzato dall’ente ospitante; consumato con il gruppo internazionale

Alloggio, trasporti locali, assistenza personale e linguistica: sono interamente gratuiti, grazie ai fondi del Programma Erasmus+.

Staff: n. 1 accompagnatore della Provincia VCO, che soggiornerà con il gruppo e sarà presente con loro durante tutta l’esperienza; garantendo tutoraggio e facilitando le dinamiche di gruppo

Quota di iscrizione: 50 € (richiesta dal partner austriaco per cene ed escursioni tipiche in loco in Austria) Viaggio: anticipo costi di viaggio, rimborsati al termine progetto fino a 275 €

Assicurazione medica obbligatoria a carico dei partecipanti (opzione gruppo , costo atteso circa 35-40 €) - costi assicurazione leader suddivisi tra i partecipanti.

Sono aperte le candidature, entro il termine del 16 giugno 2022.

Per candidarsi contattare la referente Eurodesk: bellomo_francesca@yahoo.it 348.3649459, o rivolgersi al comune Walser di residenza

Modalità di selezione

La selezione dei partecipanti, oltre a considerare il rispetto dei tempi e dei termini di candidatura, sarà basata sulla valutazione del possesso delle competenze richieste: - conoscenza inglese o tedesco di base; - interesse al tema; - residenza nel comune Formazza, Macugnaga, Ornavasso, comunità Walser di Baceno, Premia; - età compresa tra i 14-25 anni. Saranno inoltre valutate le motivazioni verso il progetto, espresse nella scheda di iscrizione e tramite video intervista motivazionale.

Iniziativa promossa in rete da Eurodesk Vco, Provincia VCO, Fondazione Comunitaria del VCO, Fondo Giovani della Provincia del VCO, APL, coop. Vedogiovane, comuni Walser di Formazza, Macugnaga e Ornavasso con i comuni di Baceno e Premia, e gli sportelli Walser del Vco.