Mezzi movimento terra: qual è il miniescavatore più adatto?

Nonostante il moltissimo olio di gomito, in un cantiere è necessario poter contare su un miniescavatore. Questo mezzo per movimentare la terra è indispensabile per effettuare diverse operazioni come la rimozione o lo spostamento di materiali, la demolizione di cumuli di calcestruzzo o lo scavo di piccole e medie trincee destinate alla posa di cavi o tubazioni. In realtà macchine per la movimentazione della terra sono impiegate anche nel giardinaggio o in un urto e, anche in caso di noleggio miniescavatori, le soluzioni a disposizione sono variegate ed è importante fare la scelta giusta per ottimizzare risorse, spazi, costi e manodopera. Scopriamo quali sono le tipologie di mezzi movimento terra di cui potreste aver bisogno.

Escavatore movimento terra: cos'è un miniescavatore

Il miniescavatore è un mezzo di dimensioni contenute e molto versatile che garantisce un sostanziale risparmio in gatto di tempo e costi di manodopera. Un braccio meccanico collegato ad un telaio e un abitacolo nel quale si trova la console con i comandi sono montati su una base mobile dotata di pneumatici e cingoli. Demolitori, trivelle trinciarami sono ulteriori attrezzature che possono essere agganciate al braccio meccanico per ampliarne le funzionalità. La benna è il pezzo aggiuntivo destinato alla rimozione di materiali ed è particolarmente indicata per terreni morbidi come terra e ghiaie. A sua volta la benna si presenta in diverse tipologie, alcune delle quali sono:

benna grigliata per separare il materiale più grande da quello più piccolo;

benna puliscifossi utile alla pulizia degli argini dei fossati e quindi perfetta per i terreni agricoli e la manutenzione dei canali di scolo;

benna rastrello è concepita per ammassare i materiali in superficie;

benna trapezoidale ha appunto una forma a trapezio ed è destinata alla realizzazione e alla pulizia di canali di scolo;

benna metano ha un profilo affusolato e svasato serve per lavorare sotto le tubature interrate, quindi è perfetta per interventi di manutenzione e pulizia cantieristica;

benna roccia ha una struttura rinforzata, studiata per le alte sollecitazioni e per materiali abrasivi all'interno di cave.

martelli demolitori, frantumatori e cesoie sono gli accessori da montare in caso di asfalto o calcestruzzo; la lama apripista è invece utile per muovere detriti e aprire la pista al movimento del mezzo.

Quali sono le caratteristiche che determinano le prestazioni di un miniescavatore a noleggio e non solo?

Il peso è una caratteristica fondamentale delle macchine per movimento terra. Infatti questo valore è preso come riferimento per determinare il discrimine tra escavatori e miniescavatori. Un altro elemento influente è la forza di strappo, cioè la forza massima che può esercitare il braccio durante la fase di sollevamento. La profondità di scavo determina il massimo livello sotto terra che può raggiungere la punta della benna del mezzo. La velocità di marcia è quella che può raggiungere il miniescavatore durante lo spostamento ed è molto influente nella valutazione della prestazione del mezzo; così come la rotazione del braccio che misura negli angoli di rotazione massimi che il braccio può raggiungere.

Chi può manovrare macchine escavatrici?

Attualmente la legge italiana prescrive che per condurre un escavatore è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione legata a mezzi dalle 6 tonnellate di peso in su. Questo limite sancisce un discrimine tra escavatori e miniescavatori. Il Decreto Legislativo 81/08 impone alle aziende di formare gratuitamente i propri dipendenti all'utilizzo corretto e in tutela sicurezza dei mezzi necessari per il lavoro. Ecco perché molte aziende preferiscono fare corsi di abilitazione, in modo da poter impugnare documenti attestanti l'effettiva formazione del proprio personale.

Modelli di macchine movimentazione terra Gimax per il noleggio

Gimax è da decenni leader nel settore del noleggio veicoli come automobili e pulmini, ma anche furgoni e piattaforme elevatrici. Tuttavia, le due filiere di Torino e Asti includono nella propria offerta di noleggio veicoli anche mezzi destinati all'escavazione. Il parco mezzi include alcuni microescavatori che uniscono alla qualità della casa madre anche una costante manutenzione e tariffe vantaggiose. I mezzi movimento terra per il noleggio di Gimax sono: