"È sgradevola vedere come diversi Comuni non siano mai presenti''

Poca partecipazione alla vita del Ciss Ossola e il sindaco di Santa Maria Maggiore richiama l’attenzione sui comuni poco presenti.

Nell’ultima assemblea del Ciss, lunedì scorso, Claudio Cottini ha invitato il Consorzio Servizi Sociali a scrivere una lettera per richiamare l’attenzione dei colleghi sindaci. ‘’Alle assemblee siamo sempre i soliti – ha detto Cottini - . Non né una critica ai colleghi ma è sgradevole vedere come diversi comuni non ci sono, alcuni non li vedi mai. Sarebbe bene che il Ciss scrivesse loro invitandoli ad essere presenti alle riunioni''.

L'assemblea di lunedì si è svolta infatti con 15 Comuni presenti sui 32 che fanno parte del Ciss.