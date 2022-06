Anche la Svizzera fatica a trovare manodopera

Locarno, in Canton Ticino

Non solo in Italia non si trovano lavoratori. Anche la Svizzera cerca, vanamente, manodopera.

Scrive il sito Swissinfo: "Con più di 100'000 posti vacanti registrati nel primo trimestre del 2022, la penuria di manodopera ha raggiunto nuovi record. Una carenza che potrebbe aggravarsi ulteriormente, minacciando la prosperità del Paese’’

‘’Le difficoltà ad assumere – si legge - toccano sia il settore secondario (industria) sia il terziario (servizi). I settori dell'alberghiero e della ristorazione sono particolarmente sotto pressione, così come quello dell'alta tecnologia. Ma la penuria tocca anche le cure, i trasporti, l'edilizia e la logistica. Anche le persone in grado di guidare mezzi pesanti sono molto ricercate’’.

In problema che tocca tutte le economie sviluppate. La Germania (più di 2 milioni di posti vacanti) e la Francia (1 milione) registrano carenze record di manodopera. In Italia, nel solo settore delle costruzioni mancano circa 260.000 paia di braccia.