Economia, niente montagne russe (per ora) in Piemonte

Difficoltà solo per un'impresa su due, in termini di reperimento di materie prime, mentre l'export non dà particolari timori. Più pesante l'effetto sui costi dell'energia. Ecco le sensazioni delle imprese piemontesi alla luce delle difficoltà sul fronte della guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina .

Numeri buoni, ma prezzi in rampa di lancio

Preoccupazioni che però, anche in termini cronologici, non compaiono ancora nei dati del primo trimestre 2022, anche se volatilità e prezzi di materie prime erano già in atto. La manifattura tuttavia mostra un +5,2% rispetto al recente passato, in linea con il +5% dello stesso periodo del 2021, ma in diminuzione rispetto al +10,3% medio realizzato durante tutto l'anno passato. Positività che riguarda un po' tutti i territori, con Torino perfettamente in linea (+5,2%) e Biella a tirare il gruppo con un +8%.

E anche il clima di fiducia per il resto dell'anno non sembra essere intaccato dalla crisi a Est dell'Europa. Anche se tra le strategie che le imprese intendono mettete in campo ci sono, insieme alla ricerca di canali di approvvigionamento differenti, anche un aumento dei prezzi.