Revocato il finanziamento regionale per il ponte della Masone, Blardone: “Gravi pericolosità, decisione incomprensibile”

Ritirato dalla Regione il finanziamento per l'ampliamento del ponte della Masone, un intervento che prevedeva lavori di messa in sicurezza delle sponde e degli argini del Toce nei Comuni di Pallanzeno e Vogogna.

Una decisione che incassa l'assoluto disappunto del sindaco di Pallanzeno, Gianpaolo Blardone, che non nasconde la propria preoccupazione scrivendo a Palazzo Lascaris per segnalare le “condizioni di elevata criticità in cui versa l’alveo del fiume”. Una situazione che in caso di una piena come quella dell’ottobre 2020 “provocherebbe ancora una volta allagamenti e danni per l’abitato di Pallanzeno, mettendo a rischio anche l’incolumità delle persone”.