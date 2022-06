Un altro pediatra in pensione in Ossola, tocca alla dottoressa Censini. L'Asl ridistribuisce i pazienti ai colleghi

Dal 1 luglio cesserà l’attività di Pediatra di Libera Scelta la dottoressa Stefania Censini, nell’ambito territoriale Ossola comprendente i Comuni di Antrona Schieranco; Anzola D’Ossola; Baceno; Bannio Anzino; Beura Cardezza; Bognanco; Borgomezzavalle; Calasca Castiglione; Ceppo Morelli; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Domodossola; Druogno; Formazza; Macugnaga; Malesco; Masera; Montecrestese; Ornavasso; Pallanzeno; Piedimulera; Pieve Vergonte; Premia; Premosello Chiovenda; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villette; Vogogna.

Vista la attuale carenza di posti, i pediatri dell'ambito territoriale di Domodossola si sono resi disponibili ad assistere temporaneamente presso i propri ambulatori i pazienti della D.ssa Censini fino alla copertura della zona carente.

La suddivisione sarà effettuata d’ufficio in ordine alfabetico: la dottoressa Federico Mariagrazia prenderà in carico gli assistiti con cognome dalla A fino al cognome con iniziali DELL; il Dottor Caccini Massimo prenderà in carico gli assistiti con cognome con iniziali DI fino al cognome con iniziali PE; il Dottor Comaita Fabrizio prenderà in carico gli assistiti con cognome con iniziali PI fino al cognome Z.

L’Azienda Sanitaria ha già pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno una zona carente straordinaria di pediatria, per ovviare alla necessità di assistenza a seguito del pensionamento della Dottoressa Censini, la scadenza del bando è prevista per il 13 luglio.