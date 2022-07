Assemblea dei sindaci, Marchionini e Quaretta concordano con Pizzi: "Si ad un ospedale nuovo"

Sulla stessa posizione di Pizzi anche il sindaco di Verbania Silvia Marchionini. “Non c’è nulla di concreto, noi non siamo immaturi e incapaci di decidere come qualcuno a Torino pensa e ha detto. Ci sono state solo parole pronunciate ad arte: non si può dare un parere sul nulla. Concordo con Pizzi: la soluzione non può che essere quella di un nuovo ospedale”.

“Non possiamo tornare indietro di quindici anni. Io- così il sindaco di Quarna Sopra Augusto Quaretta- non aggiungo nulla a quanto scritto in un comunicato oggi dall’ordine dei medici del Vco, che ha ribadito come l’unica soluzione per garantire una sanità seria ai cittadini del Vco e’ quella dell’ospedale unico o nuovo o moderno che dire si voglia. Gli irresponsabili non siamo noi, ma chi da 30 anni decide di non decidere”.

“Non mi interessa nemmeno sapere dove farlo questo ospedale , ma facciamolo” ha concluso Quaretta.

Anche da Archetti bordate alla Regione. “ questo non è un progetto, ma e’ utopia, pieno di errori. Ma oggi può essere il 4 luglio del Vco, una data storica per esprimere una posizione unitaria e per lanciare un messaggio chiaro e forte”