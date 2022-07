Assicurazione da targa: un sistema veloce per ottenere un preventivo

L'assicurazione da targa è un sistema veloce per ottenere un preventivo e assicurare la tua auto. Se non vuoi perdere tempo, capire con un semplice click quanto ti costerà la tua polizza auto è molto semplice grazie alle assicurazioni online. Le agenzie online hanno dei vantaggi rispetto alle compagnie tradizionali che, proprio grazie alla forte concorrenza nel settore, stanno modificando le procedure. L'obiettivo è facilitare i clienti che preferiscono non recarsi negli uffici. Il mondo delle assicurazioni è cambiato durante la pandemia e l'online ha contagiato anche i più scettici.

Le polizze online sono sicure esattamente come quelle tradizionali, anche se, per evitare inconvenienti e trovarsi a spendere soldi per riparare un auto danneggiata, occorre affidarsi ad un'agenzia seria.

Verti Assicurazioni: calcolare l'assicurazione auto dalla targa

Con Verti Assicurazioni, un'agenzia affidabile e seria, puoi calcolare l'assicurazione auto dalla targa in pochi secondi da casa tua e risparmiare sul costo della polizza. Se scegli di assicurarti con una compagnia che ti offre una consulenza professionale come quelle sul territorio, Verti Assicurazioni non ti deluderà: è in movimento da 35 anni con l'obiettivo di distinguersi da altre compagnie grazie all'originalità di polizze sicure e personalizzabili a seconda delle esigenze del contraente.

Questa compagnia, ad oggi decisamente smart e dinamica, è leader nel settore assicurativo. Assicurazione auto, moto, furgoni e casa sono convenienti e originali perché l'obiettivo del gruppo è trovare soluzioni diverse rispetto ai prodotti classici. Il gruppo nasce in Inghilterra nel 1985, ed è la prima assicurazione diretta per la vendita di polizze auto.

Il gruppo cresce senza mai fermarsi, e si fa conoscere in Italia venti anni fa con il nome di Direct Line. Le attività di Direct Line verranno poi rilevate dalla più grande multinazionale assicurativa spagnola, il Gruppo MAPFRE, nel 2015. Tre anni dopo nasce Verti Assicurazioni, nome ufficiale della compagnia italiana.

Vietato fermarsi: assicurazione da targa smart

Scegliere un'agenzia che ha fatto dello slogan "Vietato fermarsi" il suo mantra è un modo per risparmiare su un contratto che oltre ad essere obbligatorio, ti permette di scongiurare spese impreviste. Cambiare compagnia assicurativa consente di ottenere una polizza molto conveniente. Considerando il rincaro del prezzo di benzina e gasolio, questo è un sollievo notevole per le finanze provate dalle conseguenze di una crisi economica, che purtroppo sembra non fermarsi, e in un'accezione niente affatto positiva.

La Responsabilità Civile Auto al momento in Italia è obbligatoria per tutti i veicoli che si trovano in strada, anche se inutilizzati, poiché possono comunque essere coinvolti in un incidente. Una svolta stabilita da una normativa del Parlamento Europeo prevede l'obbligo assicurativo anche per le vetture ferme in un area privata o un garage. Gli Stati Europei, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovranno adeguarsi alla direttiva.

Obbligatorietà della Responsabilità Civile

L'obbligatorietà della responsabilità civile in Italia è entrata in vigore nel 1971, dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione del 24 novembre 1970. L'RCA obbligatorie copre esclusivamente gli eventuali danni causati dal proprio veicolo a persone o cose, e tutela anche gli eventuali passeggeri ma non il conducente. Le garanzie accessorie sono calcolate in base alle esigenze della clientela, e Verti Assicurazioni ha un team di professionisti che personalizzano i preventivi in base alle esigenze della clientela.

Definizione dei costi legati alla targa

La targa è un elemento importantissimo per calcolare il preventivo, perché dalla targa la compagnia conosce i dati dell'auto da assicurare. Il calcolo del preventivo si può fare anche senza targa, anche se la stima può essere meno precisa.

Gli elementi legati al veicolo sono la potenza e il modello del veicolo, l'anno di immatricolazione, il tipo di alimentazione e la presenza o meno di accessori nell'auto. La potenza del veicolo incide sul costo dell'assicurazione poiché secondo le stime i veicoli più potenti sono maggiormente coinvolti negli incidenti, e questo accade anche per i veicoli più vecchi.

Altri elementi non sono legati alla targa, e quindi alle caratteristiche della macchina ma al proprietario. La classe di merito è il voto dato alla condotta stradale, meno incidenti si hanno e meno si paga, e questo si evince dall'attestato di rischio. L'età dell'assicurato, la città di residenza e la frequenza dell'utilizzo dell'auto sono altri elementi che contribuiscono al calcolo del preventivo.

Per tutto ciò che riguarda le garanzie accessorie, Verti Assicurazioni scioglierà tutti gli altri dubbi legati alla polizza più sicura per chi, nonostante tutto, non può fermarsi e vuole risparmiare.