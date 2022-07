L'esperto di criptovalute Fabrizio Vedana intervistato da Red Ronnie

L’avvocato anzaschino Fabrizio Vedana, presidente dell’Editoriale “Il Rosa” ed esperto di criptovalute, è stato intervistato da Red Ronnie, noto personaggio del mondo dello spettacolo.



Obiettivo dell'intervista, prima di una serie, è spiegare in modo semplice e comprensibile, questo nuovo mondo digitale che sta sempre più facendo parlare di sé e attirando l'interesse di un crescente numero di persone. L’avvocato Vedana dice: «Più di un milione di italiani hanno comprato dei Bitcoin. E cresce l'interesse per gli NFT. Ma cosa sono e come funzionano? E perché la blockchain è così importante per il loro funzionamento? L’argomento innovativo meriterà sicuramente ulteriori approfondimenti».