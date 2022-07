Frena l'occupazione nelle province di Quadrante

Sono 5.920 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di luglio 2022, poco più del 19% delle entrate previste a livello regionale.

Nel complesso le previsioni occupazionali sono 230 in meno rispetto al mese di luglio 2021, con diminuzioni per tutte le province, con un calo pari a -20 unità per Biella, -140 unità per Vercelli e -170 unità per il VCO, ad eccezione di Novara, che vede un incremento di +110 entrate.