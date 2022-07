Domani sera il consiglio comunale di Domo

Si svolgerà domani sera, mercoledì 20 luglio, alle ore 21 il Consiglio Comunale in sessione ordinaria presso la sala storica del Palazzo Municipale.

Saranno sette i punti all’Ordine del Giorno:

I primi due riguardano da vicino il bilancio 2022-2024, infatti sarà effettuata la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’Aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche.

Sarà discusso l’atto di indirizzo per la gestione delle mense scolastiche e mense Rsa di Domodossola e Villadossola.

Sarà discussa l’approvazione di ben tre regolamenti, il più “caldo” e di stretta attualità riguarda la convivenza tra residenti e pubblici esercizi nel Borgo della Cultura, verrà inoltre proposto un nuovo regolamento per le consulte di quartiere e la Consulta dei Giovani.

A chiudere la seduta del Consiglio sarà il punto presentato dal sindaco Lucio Pizzi in merito alla legge regionale per la ‘Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico in Piemonte’