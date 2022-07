Vendesi Vespa.....''comunale''

Alla fine degli Anni novanta erano in molti a cantare ‘’50 special’’ la canzone che in un brano recitava: ‘’ Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi’’.

Ma forse ‘questa’ Vespa non toglieva i problemi ma solo li aiutava a risolvere essendo un mezzo in dotazione al personale del Comune di Villadossola. Non ricordiamo chi ne facesse uso ma di certo ora è da anni abbandonata nei magazzini comunali.

Così il Comune di Villadossola, la mette all’asta. Si tratta , come si legge, di ‘’una Vespa 50 PK XL modello anni 1985 – 1990, colore blu, in pessime condizioni di conservazione’’. - Prezzo a base d’asta: 150 euro., l’offerta deve pervenire anche il 4 agosto.

Forse potrebbe interessare qualche collezionista, appassionata delle Vespe.